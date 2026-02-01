  1. Clienti privati
Iran Arrestato Mehdi Mahmoudian, co-sceneggiatore di «Un semplice incidente» di Panahi

SDA

1.2.2026 - 19:01

Il regista iraniano Jafar Panahi
Il regista iraniano Jafar Panahi
Keystone

Mehdi Mahmoudian, co-sceneggiatore di «Un semplice incidente» di Jafar Panahi, vincitore della Palma d'oro a Cannes e candidato a due premi Oscar, tra cui Miglior sceneggiatura originale e Miglior film internazionale, è stato arrestato ieri a Teheran.

Keystone-SDA

01.02.2026, 19:01

01.02.2026, 19:11

Mahmoudian aveva appena firmato una dichiarazione di condanna delle azioni di Ali Khamenei, leader della Repubblica islamica dell'Iran. Sono stati arrestati anche altri due firmatari della dichiarazione, Vida Rabbani e Abdullah Momeni.

Tra i 17 firmatari figurano anche Panahi, Mohammad Rasoulof, regista del film candidato all'Oscar «Il seme del fico sacro», il premio Nobel per la pace Narges Mohammadi e Nasrin Sotoudeh, vincitrice del Premio Sacharov per la libertà di pensiero. Al momento, non ci sono informazioni confermate sull'autorità che ha effettuato l'arresto o sulle accuse a carico degli arrestati.

«Quarantotto ore prima del suo arresto, abbiamo parlato al telefono e poi ci siamo scambiati alcuni messaggi – ha commentato Panahi, che ha trascorso sette mesi in carcere con Mahmoudian -. Gli ho inviato il mio ultimo messaggio alle quattro del mattino. A mezzogiorno del giorno dopo, non ho ricevuto risposta. Mi sono preoccupato e ho contattato amici comuni; nessuno di loro aveva sue notizie.

Poche ore dopo, la BBC Persiana ha annunciato ufficialmente che Mehdi Mahmoudian, insieme ad Abdollah Momeni e Vida Rabbani, erano stati arrestati. Mehdi Mahmoudian non è solo un attivista per i diritti umani e un prigioniero di coscienza; è un testimone, un ascoltatore e un raro esempio di moralità».

