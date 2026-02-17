NegoziatiA Ginevra concluso il secondo round di colloqui sul controverso programma nucleare iraniano
SDA
17.2.2026 - 14:09
A Ginevra è terminata la seconda sessione dei colloqui dedicati al controverso programma nucleare iraniano.
Secondo l'agenzia iraniana Mehr, «si è concluso il secondo round dei negoziati indiretti» tra Teheran e Washington, con la mediazione dell'Oman, e i responsabili delle trattative per entrambe le parti «hanno lasciato la sede dei colloqui».
Secondo quanto riferisce l'agenzia iraniana Irna la tornata di colloqui è terminata dopo tre ore di intense consultazioni diplomatiche.