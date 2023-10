Swiss ha organizzato un terzo volo di rimpatrio da Israele. Keystone

Un terzo volo di rimpatrio da Israele per i cittadini svizzeri è stato organizzato per domani dalla compagnia Swiss. Lo ha comunicato questo pomeriggio la stessa compagnia aerea.

Anche in questo caso il volo fra Tel Aviv e Zurigo è prenotatile solo tramite la hotline organizzata appositamente dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), viene spiegato in una nota del vettore.

Questa mattina il DFAE aveva comunicato che al momento non erano previsti ulteriori voli di rimpatrio. Il collegamento speciale partirà da Zurigo attorno alle 11:00 e arriverà a Tel Aviv attorno alle 16:00 (ora locale). Il ritorno è in programma per le 17:00, con arrivo allo scalo di Kloten alle 20:20. Il servizio verrà operato con un Airbus A321neo, che offre 215 posti.

Un primo volo di rimpatrio è atterrato a Zurigo nella tarda serata di ieri, mentre il secondo arriverà questa sera.

cz, ats