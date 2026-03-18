Un ingegnoso trucco per imbrogliare durante l'esame di teoria per la patente di guida ha avuto conseguenze penali nel Canton Turgovia. Keystone

Un istruttore di guida del Canton Turgovia aiutava sistematicamente gli allievi con delle tecnologie nascoste durante l'esame di teoria. Il Tribunale d'appello ha ora confermato le sentenze di colpevolezza nei suoi confronti e di due allievi conducenti.

Dominik Müller Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Un istruttore di guida del Canton Turgovia aiutava sistematicamente gli allievi a imbrogliare durante l'esame di teoria.

Venivano utilizzate telecamere nascoste e cuffie.

Il Tribunale d'appello ha ora confermato le sentenze di colpevolezza e ha imposto pene pecuniarie all'istruttore di guida e a due allievi conducenti. Mostra di più

Nel Canton Turgovia, uno sfacciato trucco per imbrogliare durante l'esame di teoria si è concluso con una sentenza.

Il Tribunale d'appello ha confermato la colpevolezza nei confronti di un istruttore di guida e di due allievi conducenti, come riportato dal «Thurgauer Zeitung».

Il caso risale al 2022: durante un esame di teoria per la patente di guida, per la prima volta è sorto il sospetto che un allievo conducente potesse aver ricevuto un aiuto esterno.

Aveva con sé delle cuffie all'orecchio e una telecamera nascosta. Dato che ha lasciato l'esame durante una telefonata, l'incidente è rimasto inizialmente irrisolto. Solo al secondo tentativo, due mesi dopo, tutto è venuto alla luce e l'allievo è stato «colto in flagrante».

L'indagine ha rivelato che un istruttore di guida aveva equipaggiato appositamente i suoi allievi, di modo che fosse in grado di seguire le domande d'esame con una telecamera e di dare le risposte direttamente nelle loro orecchie.

Condannato per favoreggiamento

Secondo l'accusa, il docente di guida ha utilizzato questo metodo non solo una volta, ma con tre allievi conducenti. Due di loro hanno superato l'esame grazie all'aiuto non autorizzato, un terzo è stato bocciato due volte ed è stato quindi condannato solo per tentata truffa.

Secondo il «Thurgauer Zeitung», il tribunale non ha creduto alla versione dell'istruttore che si era limitato a tradurre. È stato invece chiaramente dimostrato che ha aiutato attivamente gli allievi. È stato condannato per favoreggiamento.

La sentenza prevede una pena pecuniaria sospesa di 120 aliquote giornaliere di 110 franchi ciascuna e una multa di 3'400 franchi. Due allievi conducenti dovranno pagare 70 aliquote giornaliere, rispettivamente di 60 e 40 franchi, oltre a una multa.

Tutte le persone coinvolte dovranno inoltre pagare le spese processuali. La sentenza non è ancora definitiva.