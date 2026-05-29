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Momenti di paura a scuola Un 11enne tenta di accoltellare il suo professore e trasmette tutto in diretta su Telegram

SDA

29.5.2026 - 20:39

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
Keystone

Momenti di paura questa mattina in una scuola di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, dove un alunno di 11 anni avrebbe tentato di accoltellare il docente di tecnologia durante la lezione.

Keystone-SDA

29.05.2026, 20:39

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzino, studente di prima media, si sarebbe avvicinato all'insegnante indossando un casco integrale e impugnando un coltello di piccole dimensioni. Il professore è riuscito a bloccarlo, riportando una lieve ferita alla mano.

Il giovane avrebbe inoltre ripreso la scena con il cellulare per trasmetterla in diretta su Telegram.

Il docente è stato medicato e le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Vito Lo Capo e della compagnia di Alcamo. Le indagini, coordinate dalla Procura per i minorenni di Palermo, puntano a chiarire il movente del gesto e l'eventuale premeditazione.

Secondo i primi accertamenti, lo studente verrebbe da una famiglia problematica. Dietro al gesto, sospettano a scuola, ci sarebbe la rabbia per un 4 (un 3 scarso in Svizzera) preso a un'interrogazione.

Gli investigatori stanno acquisendo i video realizzati dal ragazzo e verificando i contenuti diffusi attraverso social e piattaforme di messaggistica.

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