Scoppia la polemica per i parcheggi a Como, ecco le nuove tariffe che fanno infuriare i cittadini

Il Tempio voltiano sul lungolago di Como. Imago

Proteste a Como in seguito all'introduzione del nuovo piano tariffario per la sosta lungo le strade del capoluogo, in vigore dal prossimo mese di gennaio.

Keystone-SDA SDA

Le novità volute dalla giunta guidata dal sindaco Alessandro Rapinese - eletto nel 2022 a capo di una coalizione civica senza il sostegno di alcun partito - prevedono la riduzione del numero dei posti auto gratuiti, ma anche e soprattutto l'introduzione di una cosiddetta «Tariffa Vulcano» che già ha fatto molto discutere. Lungo 11 vie considerate strategiche e ad elevata vocazione turistica, la tariffa oraria salirà a 3 euro con pagamento anche notturno e festivo, per un potenziale costo massimo giornaliero di 72 euro.

Domenica è prevista una singolare iniziativa di protesta: i cittadini sono invitati a partecipare a un «presidio in macchina» lungo il centralissimo viale Puecher, accanto allo Stadio Sinigaglia, «per protestare contro il nuovo sistema della sosta».