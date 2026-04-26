Immagine d'illustrazione archivio Keystone

In un incidente con un aliante avvenuto sabato intorno alle 16.00 sul monte Pin, in Val di Non (Trentino, Italia), ha perso la vita un pilota svizzero. L'apparecchio era decollato nel pomeriggio dalla città austriaca di Lienz e stava sorvolando il gruppo delle Maddalene quando è precipitato a circa 2000 metri di quota, in territorio di Livo.

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I soccorritori sono stati allertati intorno alle 16.30 da un escursionista che si trovava vicino al luogo dello schianto, stando all'agenzia di stampa austriaca APA.

Le operazioni di soccorso, scattate immediatamente dopo l'allarme, hanno visto l'impiego di due elicotteri e del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) dei vigili del fuoco di Trento, supportati a terra dai corpi volontari di Preghena e Livo.

Nonostante il tempestivo intervento, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, di nazionalità svizzera.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. Tra le possibili cause figurano un guasto tecnico o un malore del pilota. L'autorità italiana per la sicurezza aerea ha avviato un'indagine. Il pilota, un 66enne, era considerato un esperto di volo a vela.