L'Arno preoccupa a Firenze: scattata allerta rossa Keystone

A Firenze l'allerta rossa scattata alle 12 di oggi è relativa al rischio idraulico nel reticolo principale che riguarda i fiumi Arno e Sieve. Terminerà alle 14 di domani, sabato 15 marzo. Chiesto l'intervento della protezione civile. Allarme pur ein Emilia-Romagna.

Così come quella arancione per la pioggia, con il conseguente rischio idrogeologico/idraulico nel «reticolo minore» che comprende i corsi d'acqua secondari, in particolare Ema, Mugnone e Terzolle, ed è attualmente in corso.

Il codice arancione per possibili temporali forti cesserà invece alle 24 di oggi.

È quanto scrive sul proprio sito il Comune di Firenze.

In Toscana si chiede l'intervento della Protezione civile

Il governatore della regione Toscana, Eugenio Giani, ha comunicato che per il maltempo ha «attivato la Colonna Mobile della Regione Toscana e ho richiesto lo stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile».

«L'intensità e l'estensione degli eventi previsti potrebbero determinare gravi criticità idrauliche e idrogeologiche. Tutto il sistema regionale di Protezione Civile della Toscana, Vigili del Fuoco, Forze di Polizia, soccorso ed emergenza sanitaria è in stato di massima allerta con interventi in corso», aggiunge Giani.

Allerta pure in Emilia-Romagna

L'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e Protezione civile estendono per la giornata di oggi l'allerta rossa per il rischio di esondazioni e allagamenti anche alla Romagna, costa e Appennino.

L'allerta resta rossa anche per l'intera giornata di sabato, con fenomeni in attenuazione, su bassa collina e pianura romagnola, costa romagnola e pianura bolognese, interessando quindi le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, ma anche Ferrara e Bologna.