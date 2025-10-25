  1. Clienti privati
Italia Cade dal muro del Pantheon, morto un turista a Roma

SDA

25.10.2025 - 08:47

Incidente mortale ieri sera al Pantheon di Roma. (immagine d'archivio)
Incidente mortale ieri sera al Pantheon di Roma. (immagine d'archivio)
Keystone

Un turista giapponese è morto ieri sera a Roma dopo essere caduto dal muro perimetrale del Pantheon. L'uomo, che aveva circa 70 anni, è precipitato nel fossato da un'altezza di circa 7 metri. Inutili i soccorsi.

Keystone-SDA

25.10.2025, 08:47

25.10.2025, 09:07

L'incidente si è verificato intorno alle 21.50.

Per raggiungere il malcapitato, i pompieri hanno forzato il cancello d'ingresso all'esterno del Pantheon trovando l'uomo ormai già morto.

Le cause dell'accaduto rimangono da chiarire. Sul posto sono intervenute polizia e polizia locale.

