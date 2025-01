Cecilia Sala è stata arrestata a Teheran. Keystone

L'Italia chiede spiegazioni all'Iran sul caso di Cecilia Sala, la giornalista arrestata il mese scorso a Teheran.

Keystone-SDA SDA

«Ho dato mandato al segretario generale della Farnesina di convocare l'ambasciatore iraniano a Roma», scrive su X il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani.

«L'incontro avverrà alle ore 12. Il governo, come dal primo giorno dell'arresto di Cecilia Sala, lavora incessantemente per riportarla a casa e pretendiamo che vengano rispettati tutti i suoi diritti. Fino alla sua liberazione, Cecilia e i suoi genitori non saranno mai lasciati soli».

Il caso della giornalista sarà al centro di un vertice che si terrà questo pomeriggio a Palazzo Chigi tra la presidente del consiglio Giorgia Meloni, il ministro degli esteri Antonio Tajani, il ministro della giustizia Carlo Nordio, il sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano e i servizi di intelligence. È quanto si apprende da fonti di governo, secondo le quali tra le ipotesi vi sarebbe anche un coinvolgimento delle opposizioni.