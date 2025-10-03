  1. Clienti privati
È successo in Italia Corsa tra Ferrari e Lamborghini in autostrada, denunciati tre svizzeri

SDA

3.10.2025 - 11:35

I bolidi sono stati posti sotto sequestro. (foto d'archivio)
Una pericolosa gara di velocità tra due Lamborghini e una Ferrari, i cui conducenti avevano deciso di sfidarsi nel traffico dell'autostrada A4 Torino-Milano per dimostrare le loro abilità alla guida.

Keystone-SDA

03.10.2025, 11:35

Protagonisti tre cittadini svizzeri tra i 30 e i 40 anni: per loro è scattata una denuncia e il ritiro della patente.

A interrompere la sfida, dopo un inseguimento, sono state due pattuglie della polizia stradale di Novara, riferisce oggi l'agenzia Ansa. Il fatto risale allo scorso 9 settembre.

Le pattuglie hanno azionato il dispositivo di sicurezza safety car e rallentato il traffico così da poter fermare i conducenti delle tre super car impegnate nella competizione, con al seguito otto altri bolidi. Le auto sono state poste in sequestro amministrativo ai fini della confisca.

