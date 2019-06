Italia: crolla palazzina a Gorizia, tre morti

[ { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/6/19/412973f7-8003-417d-acbf-e2f6c1d66f33.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/6/19/412973f7-8003-417d-acbf-e2f6c1d66f33.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/6/19/412973f7-8003-417d-acbf-e2f6c1d66f33.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/6/19/412973f7-8003-417d-acbf-e2f6c1d66f33.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/6/19/412973f7-8003-417d-acbf-e2f6c1d66f33.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/6/19/412973f7-8003-417d-acbf-e2f6c1d66f33.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Alcuni assistenti osservano con attenzione un esperto Cosa succede nel mondo?

Atmosfera da fine del mondo: il cielo della metropoli cinese di Chongqing viene illuminato dai fulmini.
Immagine: dpa/Patrick Pleul Cosa succede nel mondo?

Un bel tuffo rinfrescante nel lago Trepliner in Germania è senz'altro piacevole, ma asciugarsi è tutt'altra cosa.
Immagine: dpa/Zhou Zhiyong Cosa succede nel mondo?

Questa tradizione non deve piacere affatto ai difensori della causa animalista: a Chimalhuacán, in Messico, due uomini salgono sul ring ciascuno con il suo gallo da combattimento.
Immagine: dpa/Jair Cabrera Torres Cosa succede nel mondo?

Sembrano essersi messi in posa: graziosamente allineati, questi giovani cigni sguazzano nell'Alpsee a Füssen, in Germania.
Immagine: Dukas Cosa succede nel mondo?

Questo edificio, immaginato ad Astana, capitale del Kazakhstan, sarà senza alcun dubbio un elemento imprescindibile del paesaggio. "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Questo edificio, immaginato ad Astana, capitale del Kazakhstan, sarà senza alcun dubbio un elemento imprescindibile del paesaggio. L'uomo alla guida, infatti, ormai senza vita, si era accasciato all'interno dell'abitacolo. L'uomo alla guida, infatti, ormai senza vita, si era accasciato all'interno dell'abitacolo. E le somiglianze fisiche fra queste donne vanno ben al di là di questo scatto.
Immagine: Keystone

Cosa succede nel mondo?

Animali reali: il principe Carlo e sua moglie Camilla restano ben riconoscibili malgrado le maschere indossate in occasione dell'«Elephant Family Animal Ball» a Clarence House, a Londra. L'evento è dedicato all'elefante asiatico, una specie minacciata.
Immagine: Keystone

Cosa succede nel mondo?

Uomo vs toro: il matador Domingo López-Chaves affronta un toro da combattimento nell'arena di Las Ventas, in Spagna, in occasione dell'edizione 2019 delle festività di San Isidro.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

In fiamme: la petroliera Front Altair della compagnia marittima norvegese Frontline brucia nello stretto di Ormuz. Si parla di un'esplosione e di un incendio a bordo dell'imbarcazione. Si parla di un'esplosione e di un incendio a bordo dell'imbarcazione. Diverse decine di migliaia di persone sono state evacuate. Diverse decine di migliaia di persone sono state evacuate. L'incendio è scoppiato in una zona che ospita una falegnameria e altre aziende.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Paura del virus Ebola: alla frontiera di Kasindi fra Congo e Uganda, si misura la temperatura corporea dei passanti. I primi casi di contagio da Ebola sono giunti in Uganda proprio dal vicino Congo, provocando la morte di un bambino di cinque anni.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Questa veduta aerea del lago salato di Yuncheng, in Cina, ricorda un'opera di arte moderna.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Chicchi di grandine delle dimensioni di palle da golf – taluni dicono addirittura delle dimensioni di palle da tennis – sono piovuti in Baviera causando ingenti danni. A Germering, la grandinata ha provocato grossi buchi nella facciata di questa casa. A Germering, la grandinata ha provocato grossi buchi nella facciata di questa casa. Rimettere a nuovo il vecchio: questo è il principio di molti venezuelani. Rimettere a nuovo il vecchio: questo è il principio di molti venezuelani. In questo scatto si può vedere un enorme buco nello scafo della petroliera A. In questo scatto si può vedere un enorme buco nello scafo della petroliera A. causa di una bomba Molotov durante una protesta studentesca a favore di migliori condizioni nell'ambito dell'istruzione in Cile.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Con il naso all'insù: Melania Trump, Donald Trump, Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte Macron assistono al volo della Patrouille de France seguito alla cerimonia per il 75° anniversario del D-Day al cimitero militare statunitense di Colleville-sur-Mer.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Senza esclusione di colpi: squadre di rematori si affrontano durante la corsa delle Dragon Boat sul fiume Jinjiang, nell'est della Cina.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Nell'ispezionare la sua vaschetta di fragole fresche, il cliente di un supermercato britannico vi ha scoperto, con grande sgomento, un geco che vi si era accomodato comodamente. Ancora non si è capito come abbia fatto l'animale ad arrivare lì. Tuttavia, secondo la catena di supermercati Sainsbury's, sono diverse le procedure messe in atto per evitare tali sorprese.
Immagine: Dukas

Cosa succede nel mondo?

Un tornado ha seminato il caos: a Bocholt, in Germania, un vortice ha spazzato via le automobili, danneggiato diverse case e sradicato alberi. Foto: la città di Bocholt
Immagine: dpa 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/6/7/fd5e2e23-19cc-45fc-b107-d88367fb6269.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Senza esclusione di colpi: squadre di rematori si affrontano durante la corsa delle Dragon Boat sul fiume Jinjiang, nell'est della Cina.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/6/6/330b4885-a19b-431b-a5e1-afda9e9427df.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/6/6/330b4885-a19b-431b-a5e1-afda9e9427df.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/6/6/330b4885-a19b-431b-a5e1-afda9e9427df.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/6/6/330b4885-a19b-431b-a5e1-afda9e9427df.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/6/6/330b4885-a19b-431b-a5e1-afda9e9427df.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/6/6/330b4885-a19b-431b-a5e1-afda9e9427df.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Nell'ispezionare la sua vaschetta di fragole fresche, il cliente di un supermercato britannico vi ha scoperto, con grande sgomento, un geco che vi si era accomodato comodamente. Ancora non si è capito come abbia fatto l'animale ad arrivare lì. Tuttavia, secondo la catena di supermercati Sainsbury’s, sono diverse le procedure messe in atto per evitare tali sorprese.<br/>Immagine: Dukas</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/6/6/7aa94215-2c14-4f71-9755-dbfa68029ad0.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/6/6/7aa94215-2c14-4f71-9755-dbfa68029ad0.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/6/6/7aa94215-2c14-4f71-9755-dbfa68029ad0.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/6/6/7aa94215-2c14-4f71-9755-dbfa68029ad0.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/6/6/7aa94215-2c14-4f71-9755-dbfa68029ad0.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/6/6/7aa94215-2c14-4f71-9755-dbfa68029ad0.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Un tornado ha seminato il caos: a Bocholt, in Germania, un vortice ha spazzato via le automobili, danneggiato diverse case e sradicato alberi. Foto: la città di Bocholt<br/>Immagine: dpa</p>" } ]