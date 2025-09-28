Tragedia sull'isola italianaUn bimbo svizzero di 3 anni perde un dito mentre è in vacanza all'Elba
28.9.2025 - 17:54
Incidente sull'isola d'Elba, dove un bambino svizzero di appena tre anni ha subito l'amputazione di un dito della mano sinistra.
Stando all'agenzia italiana ADNKRONOS, il piccolo era in vacanza con la famiglia quando, per cause ancora da accertare, si è ferito gravemente.
I soccorritori del 118 sono intervenuti tempestivamente, attivando l'elisoccorso Pegaso. Il bambino è stato trasportato in codice rosso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove i medici italiani hanno tentato un delicato intervento di reimpianto.