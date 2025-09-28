  1. Clienti privati
Tragedia sull'isola italiana Un bimbo svizzero di 3 anni perde un dito mentre è in vacanza all'Elba

SDA

28.9.2025 - 17:54

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
archivio Ti-Press

Incidente sull'isola d'Elba, dove un bambino svizzero di appena tre anni ha subito l'amputazione di un dito della mano sinistra. 

Keystone-SDA

28.09.2025, 17:54

28.09.2025, 17:56

Stando all'agenzia italiana ADNKRONOS, il piccolo era in vacanza con la famiglia quando, per cause ancora da accertare, si è ferito gravemente.

I soccorritori del 118 sono intervenuti tempestivamente, attivando l'elisoccorso Pegaso. Il bambino è stato trasportato in codice rosso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove i medici italiani hanno tentato un delicato intervento di reimpianto.

Sotto shock la famiglia.

