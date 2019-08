Italia: emergenza roghi in Sardegna

Estate difficile per i vigili del fuoco sardi (foto d'archivio) Source: KEYSTONE/AP Italian Firefighters

È ancora emergenza incendi in Sardegna. Per la giornata di domani la Protezione civile regionale ha emesso un nuovo bollettino di allerta alta per pericolo roghi in quasi tutta l'isola italiana.

Oggi le alte temperature con picchi che hanno raggiunto anche i 40 gradi, tanto che era stato dichiarata allerta alta, hanno alimentato alcuni incendi in diverse zone dell'Isola. Cinque i roghi che hanno visto impegnati i mezzi aerei della flotta regionale. Un elicottero è intervenuto ad Alghero, località Fertilia per coadiuvare le squadre a terra impegnate nelle operazioni di spegnimento.

Due i mezzi aerei intervenuti invece a Sorgono, nei pressi di Nuoro. Fiamme anche a Sant'Antioco in località Cala Sapone, nel Sulcis. L'incendio è stato spento velocemente dalle squadre a terra e da due elicotteri del Corpo forestale. Infine un incendio è divampato a Fonni sempre nel Nuorese ed è stato domato con l'ausilio di tre mezzi aerei e a Bultei nel Sassarese dove è intervenuto solo un elicottero.