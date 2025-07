Felix Baumgartner KEYSTONE

Felix Baumgartner, base jumper e paracadutista austriaco di 56 anni, noto per il suo salto dalla stratosfera, è deceduto.

Stando all'agenzia ANSA, Baumgartner stava facendo parapendio nelle Marche quando, forse colto da un malore, ha perso il controllo del mezzo ed è precipitato in una piscina di una struttura ricettiva di Porto Sant'Elpidio.

Stando alle prime informazioni, al momento dell'impatto l'uomo era già morto.

Il suo parapendio ha colpito una ragazza, che non sarebbe in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto oggi, giovedì, intorno alle 16:00 sulla costa di Fermo, come riportato dall'ANSA.

Colpito da un improvviso malessere?

Come confermato dai vigili del fuoco all'agenzia di stampa austriaca APA, Baumgartner avrebbe perso il controllo del parapendio a causa di un improvviso malessere per poi schiantarsi nella piscina dell'hotel morendo sul colpo.

Poche ore prima dell'incidente, aveva pubblicato un video sul suo account Instagram in cui volava in parapendio. E nella sua ultima storia sul social media ha condiviso una foto di un aeroporto con la didascalia: «Troppo vento». Recentemente ha anche pubblicato su Facebook le foto di un volo in parapendio da Fermo, sulla costa italiana.

Felix Baumgartner poco prima del suo salto dalla stratosfera nel 2012. sda

Salto da 39 chilometri

Giova ricordare che il 14 ottobre 2012, il base jumper si è lanciato dalla stratosfera a un'altitudine di 39'045 metri. Indossando solo una speciale tuta pressurizzata, è stato il primo uomo a superare la barriera del suono in caduta libera e ad atterrare sano e salvo con un paracadute.

Durante il saluto ha raggiunto una velocità di 1'342 chilometri orari, battendo anche tre record mondiali. Milioni di persone in tutto il mondo seguirono l'evento in diretta.

Il re dei record

All'epoca viveva ad Arbon, nel Canton Turgovia, in Svizzera. Dopo il suo salto da record, Baumgartner si è ritirato dagli sport estremi. Quanto avesse guadagnato con l'impresa non è ancora chiaro. L'evento è stato pubblicizzato dal produttore di bevande Red Bull.

Baumgartner è comparso persino su due pagine del Guinness dei primati. È stato ambasciatore per i giovani delle Nazioni Unite.

Si è fatto un nome con il base jumping negli anni '90. Dopo il salto nella stratosfera, l'interesse mondiale nei suoi confronti è cresciuto enormemente.

In seguito, Baumgartner ha fatto notizia grazie a una condanna per aggressione e come sostenitore di una dittatura moderata. Questo gli è costato critiche e derisione. Il salisburghese non riuscì a ottenere alcuna simpatia nel suo Paese d'origine nemmeno con la sua dichiarazione di essersi trasferito in Turgovia per motivi economici.

