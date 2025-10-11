  1. Clienti privati
Italia Fiamme in condominio, tre morti nel Milanese

SDA

11.10.2025 - 08:20

L'incendio ha avuto esito letale (immagine d'archivio).
L'incendio ha avuto esito letale (immagine d'archivio).
Keystone

Un incendio in una palazzina di quattro piani ha causato la morte di tre persone, la scorsa notte, a Cornaredo, nel Milanese.

Keystone-SDA

11.10.2025, 08:20

11.10.2025, 09:12

Quaranta le persone del condominio, che si trova in via Cairoli, evacuate, di cui otto sono state trasportate in ospedale per accertamenti: fra queste non ci dovrebbero essere persone gravi. Lievemente ferito anche un vigile del fuoco, poi dimesso.

