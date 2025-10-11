ItaliaFiamme in condominio, tre morti nel Milanese
11.10.2025 - 08:20
Un incendio in una palazzina di quattro piani ha causato la morte di tre persone, la scorsa notte, a Cornaredo, nel Milanese.
Quaranta le persone del condominio, che si trova in via Cairoli, evacuate, di cui otto sono state trasportate in ospedale per accertamenti: fra queste non ci dovrebbero essere persone gravi. Lievemente ferito anche un vigile del fuoco, poi dimesso.