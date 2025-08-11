  1. Clienti privati
Incendi Fiamme sul Vesuvio, impegnati 190 operatori da terra

SDA

11.8.2025 - 15:57

L'enorme incendio minaccia le zone abitate.
L'enorme incendio minaccia le zone abitate.
Keystone

Continuano senza sosta le attività di spegnimento via terra e via aerea dell'incendio sul Vesuvio, con il coordinamento della Protezione Civile della Regione Campania. Il fronte attivo del rogo è lungo attualmente circa un chilometro.

Keystone-SDA

11.08.2025, 15:57

11.08.2025, 16:08

Da terra – rende noto la Regione – oggi sono impegnate 190 unità operative addette all'antincendio boschivo, tra volontari della Regione Campania (49), operatori della Sma Campania (26) e addetti del sistema nazionale (115).

Dal 5 al 10 agosto sul fronte di fuoco attivo al Parco del Vesuvio, gli elicotteri della flotta della Regione e i Canadair della flotta nazionale hanno effettuato 1.995 lanci sganciando sulle fiamme 7,8 milioni di litri di estinguente. È in corso anche la realizzazione di piste tagliafuoco.

Al momento l'Incendio è in atto sul versante di Torre del Greco. Sul lato di Terzigno, invece, tutte le squadre dei volontari di protezione civile, anche quelle, provenienti da altre regioni italiane, sono impegnate nelle operazioni di bonifica.

