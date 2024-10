L'Italia è flagellata dal maltempo, due dispersi

Nemmeno la Sardegna è stata risparmiata dal maltempo. Keystone

L'ondata di maltempo in Italia ha lasciato il segno. Sardegna e Liguria sono state le regioni che hanno pagato il prezzo più alto: due i dispersi, l'ultimo nella notte a Monte Arcosu, l'oasi del Wwf che si estende in tre comuni del sud Sardegna.

SDA

Ma la situazione è critica anche in Piemonte, dove la pioggia degli ultimi giorni ha costretto il comune di Torino a chiudere da oggi i Murazzi del Po. Va meglio invece in Emilia Romagna: l'allerta arancione rimane ma solo sulla pianura piacentino-parmense e costa ferrarese, per la piena del Po.

Notte di nubifragi nel sud Sardegna, epicentro Sulcis Iglesiente e Medio Campidano, e nell'Oristanese. E per domani è scattata una nuova allerta arancione nelle stesse zone già colpite da piogge torrenziali.

In sei ore sono caduti circa 250 millimetri di pioggia. Sospesa la circolazione dei treni da Cagliari a Carbonia/Iglesias.

Due dispersi

Centinaia le chiamate ai vigili del fuoco per strade allagate, scantinati e piani bassi delle abitazioni invase dall'acqua, soccorsi a persone rimaste isolate, pastori che hanno cercato rifugio sopra i tetti negli ovili e automobilisti in difficoltà nelle auto trascinate dalla piena e in panne.

Si conta purtroppo il disperso a Monte Arcosu: si tratta di uno dei ragazzi di una comitiva di otto persone sorprese dal maltempo mentre stavano andando a cena da un amico. Il gruppo era diviso in diverse auto.

Quando si è trattato di attraversare un guado, uno dei mezzi è stato trascinato fuori strada dalla corrente. Gli altri amici invece sono riusciti a raggiungere un rifugio e a chiedere aiuto. Tutti sono stati raggiunti e messi in salvo dagli elicotteri dei vigili del fuoco.

Sembrava la classica avventura con lieto fine e invece no: manca all'appello uno dei ragazzi. Lo hanno cercato finora senza esito gli elicotteri dei vigili del fuoco e della guardia di finanza, squadre a terra e gli esperti del soccorso alpino-speleologico.

Senza risultato sono anche le ricerche del ristoratore trascinato via dalla corrente del Rio Lissolo nel pomeriggio di ieri sulle alture di Arenzano, nel genovese.

