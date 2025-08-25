  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Responsabile individuato Causa un incidente nel Torinese e poi fugge: l'auto era stata rubata in Svizzera

SDA

25.8.2025 - 10:46

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
Cesare Abbate/ANSA/dpa

La polizia locale di Nole, nel Torinese, ha individuato e denunciato il responsabile di un incidente stradale che si è dato alla fuga dopo il sinistro. Lo schianto si è verificato il 12 agosto sulla provinciale 2. 

Keystone-SDA

25.08.2025, 10:46

25.08.2025, 10:53

Attraverso l'analisi delle telecamere di videosorveglianza è stato possibile identificare la vettura, che ha la targa elvetica.

Contattato il Centro di Cooperazione di Polizia Doganale di Chiasso, gli agenti hanno scoperto che il veicolo era stato rubato qualche giorno prima in Svizzera: le indagini hanno consentito di individuare il conducente, un uomo residente in zona già noto alle forze dell'ordine, il quale ha ammesso i fatti.

I più letti

Un'estate di sfide per Chanel e Cristian Totti, tra opportunità mancate e cambiamenti
Marius Borg Høiby si esprime per la prima volta sulle accuse di stupro
Millie Bobby Brown è diventata mamma: ha adottato una bimba con il marito Jake
Ecco chi condurrà «Domenica In» insieme a Mara Venier
Dei turisti tedeschi: «Le FFS si scusano perché il treno è in funzione e in orario?!»

Altre notizie

Francia. Alpinista italiano muore sul Monte Bianco travolto da un seracco

FranciaAlpinista italiano muore sul Monte Bianco travolto da un seracco

A Basilea. È morto a 99 anni l'artista Shlomo Graber, sopravvissuto alla Shoah

A BasileaÈ morto a 99 anni l'artista Shlomo Graber, sopravvissuto alla Shoah

Ricerca. Creati i primi 3 embrioni per salvare il rinoceronte bianco

RicercaCreati i primi 3 embrioni per salvare il rinoceronte bianco