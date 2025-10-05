  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

«Un traguardo straordinario» Galbani compie cent'anni, stabilimento in festa

SDA

5.10.2025 - 15:05

Il sito produce le famose mozzarelle da un secolo.
Il sito produce le famose mozzarelle da un secolo.
Keystone

Lo stabilimento Galbani di Corteolona, in provincia di Pavia, celebra un secolo di storia industriale con una grande festa per gli oltre 600 addetti, che ne fanno il sito più grande al mondo per la produzione di mozzarelle.

Keystone-SDA

05.10.2025, 15:05

05.10.2025, 15:16

«È un grande onore essere qui oggi, a celebrare un secolo di storia industriale che ha segnato la vita di generazioni e che continua a rappresentare un'eccellenza del Made in Italy», commenta Jose Antonio Lalanda, General manager di Galbani – Lactalis Italia.

«Un traguardo straordinario», per Giuseppe Previti – direttore di stabilimento Galbani a Corteolona, secondo cui i cent'anni di vita del sito produttivo rappresentano «cent'anni di lavoro, di sfide e di successi». «Un secolo di grandi formaggi – prosegue – come recita il logo della nostra festa. Un secolo di grandi trasformazioni, innovazioni e adeguamento strutture ai volumi per portare sulla tavola degli italiani le eccellenze dei nostri prodotti caseari. La festa di oggi non è un traguardo ma una nuova partenza. Guardiamo al futuro con la consapevolezza di chi ha radici solide e lo slancio di chi non ha mai smesso di mettersi in gioco».

Fondato nel 1925, lo stabilimento ospita il centro di ricerca sulle mozzarelle di eccellenza mondiale, cuore delle attività di innovazione e sviluppo di nuovi prodotti. La giornata prevede degustazioni, show cooking e momenti di intrattenimento. Il Comune di Corteolona ha intitolato la scuola media a Egidio Galbani, fondatore dell'azienda e figura emblematica di una lunga tradizione di eccellenza nel settore lattiero-caseario.

I più letti

In Svizzera, fino a 85'000 mucche rischiano di essere abbattute
Arrivati a Ginevra nove attivisti svizzeri
Ecco come un comune svizzero ha guadagnato un milione e mezzo in due settimane
Luca Tommassini: «Con Whitney Houston abusai di droghe, Heather Parisi mi salvò»
Valeria Marini svela i dettagli sulla frattura con la madre 87enne

Altre notizie

Ecco dove. Leonessa «domestica» aggredisce un bambino, ricoverato in ospedale

Ecco doveLeonessa «domestica» aggredisce un bambino, ricoverato in ospedale

L'intervista. Lo spirito dei cantoni ha impedito alla Svizzera di avere una regina? Lo storico risponde

L'intervistaLo spirito dei cantoni ha impedito alla Svizzera di avere una regina? Lo storico risponde

Vaticano. 27 reclute delle Guardie Svizzere giurano davanti al Papa

Vaticano27 reclute delle Guardie Svizzere giurano davanti al Papa