Italia Gioia Tauro, sequestrati 435 chili di cocaina

SDA

24.12.2025 - 09:55

Il porto di Gioia Tauro, in Calabria.
Il porto di Gioia Tauro, in Calabria.
Keystone

Oltre 435 chili di cocaina, che sul mercato avrebbero avuto un valore di circa 70 milioni di euro, sono stati sequestrati dai finanzieri di Reggio Calabria nel porto di Gioia Tauro. Si tratta di una delle partite di cocaina più ingenti degli ultimi anni.

Keystone-SDA

24.12.2025, 09:55

La droga era nascosta in un carico di circa mille sacchi di noccioline partiti dall'America Latina e destinati, in base ai documenti commerciali, all'Europa dell'Est. Nascosti tra i sacchi i finanzieri hanno trovato 400 panetti di droga.

L'operazione si è prolungata fino a tarda notte visto il considerevole numero di bisacce che i militari hanno dovuto scaricare e rientra in un più ampio piano di intensificazione dei controlli pianificato in quest'ultimo scorcio dell'anno, che prevede il rafforzamento dell'attività di monitoraggio e ispezione fisica delle migliaia di container movimentati quotidianamente all'interno dell'area portuale.

Nel corso dell'anno, nel porto di Gioia Tauro, sono state sequestrate complessivamente oltre 5 tonnellate di cocaina, per un valore totale di circa 650 milioni di euro.

