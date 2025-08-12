  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Cibercriminalità Hacker rubano i documenti dei turisti negli alberghi in Italia e poi li vendono online

SDA

12.8.2025 - 16:25

Viareggio
Viareggio
Keystone

Migliaia di documenti di identità hackerati da alberghi italiani e messi in vendita nel dark web. È quanto compiuto dal gruppo di cyber criminali 'Mydocs'.

Keystone-SDA

12.08.2025, 16:25

12.08.2025, 16:36

L'attività illecita – secondo quanto riferisce l'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid) – ha riguardato migliaia di scansioni ad alta risoluzione di passaporti, carte d'identità e altri documenti di riconoscimento utilizzati dai clienti al check-in.

I blitz sono iniziati nel giugno scorso ma il gruppo di hacker durante l'ultimo fine settimana ha pubblicato nuovi post con i quali mette in vendita oltre 70 mila documenti 'esfiltrati' a quattro differenti strutture alberghiere.

I più letti

Ristorante licenzia un cameriere, ora gli deve 100'000 euro
Tomaso Trussardi torna sui social con un video enigmatico: «I’m back (almost)»
Svizzeri campeggiano sotto un faro in Sardegna e poi lo imbrattano
Ecco quando si vedranno al meglio le stelle cadenti di San Lorenzo
Anna Tatangelo parla della gravidanza, di Gigi D'Alessio e di un grande dolore: «Pesavo 55 chili»

Altre notizie

Neuchâtel. Uomo perde la vita in piscina a La Chaux-de-Fonds

NeuchâtelUomo perde la vita in piscina a La Chaux-de-Fonds

USA. AOL dice addio al dial-up, si chiude il capitolo internet degli anni '90

USAAOL dice addio al dial-up, si chiude il capitolo internet degli anni '90

Ecco lo spettacolare video. Autobus finisce contro una barriera e poi si ribalta, i passeggeri si liberano da soli

Ecco lo spettacolare videoAutobus finisce contro una barriera e poi si ribalta, i passeggeri si liberano da soli