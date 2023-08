Un Canadair in azione (immagine illustrativa/foto d'archivio). KEYSTONE/EPA

Ancora incendi e disagi in Sicilia. A pagarne le conseguenze sono stati anche i turisti, in 200 circa fuggiti via mare a bordo di gommoni e barche, mentre le fiamme avvolgevano il costone della tonnara di Scopello, nel Trapanese, costringendo alcuni residenti ad abbandonare le proprie villette.

Il fuoco divampato in un vallone ha portato alla chiusura dell'aeroporto di Trapani-Birgi, col sistema aereo dell'isola già sotto stress per via dei due stop, in piena stagione estiva, dello scalo Fontanarossa di Catania. Alcuni voli sono stati dirottati da Trapani a Palermo come quelli provenienti da Belgrado, Porto e Bratislava.

In azione per tutta la giornata canadair, elicotteri e personale dei vigili del fuoco, del corpo forestale e della protezione civile.

SDA