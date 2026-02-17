  1. Clienti privati
Alcuni intossicati In fiamme il teatro Sannazaro di Napoli, i vigili del fuoco: «Completamente distrutto»

SDA

17.2.2026 - 12:08

Incendio nel cuore di Napoli: le fiamme hanno coinvolto il teatro Sannazaro e le fiamme alte e la colonna di fumo denso erano visibili da diverse aree della città. I vigili del fuoco sono accorsi in mattinata sul posto e alcune persone sono rimaste intossicate dal fumo.

Keystone-SDA

17.02.2026, 12:08

17.02.2026, 12:28

Stando a una primissima stima del comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, Giuseppe Paduano, i danni sono ingenti: «Il teatro purtroppo è stato completamente compromesso», dice ai cronisti. E a chi gli chiede cosa rimane del teatro, risponde: «Poco».

Intanto il bilancio in base agli interventi eseguiti finora diffuso dalla prefettura parla di circa 60 persone sfollate, otto soccorse per intossicazione di fumo di cui quattro ricoverate in ospedale per accertamenti, nessun ferito.

Nelle indagini sul rogo che ha distrutto il teatro la procura di Napoli ipotizza il reato di incendio colposo a carico di ignoti.

