Tanto spavento, 100 turisti bloccati per ore a 2'800 metri ma per fortuna ferite non gravi per i passeggeri della cabina della funivia del Monte Moro, a Macugnaga (Verbano-Cusio-Ossola), che martedì mattina intorno alle 11.25 è andata a sbattere contro le paratie della stazione di monte.

Un impianto della funivia di Macugnaga a Verbania. KEYSTONE

Keystone-SDA SDA

Per ragioni ancora da verificare, la cabina con a bordo quindici persone non si è fermata, proseguendo la propria corsa e colpendo le barriere presenti all'interno della stazione.

Nell'urto alcuni dei viaggiatori sono rimasti feriti: un uomo di 59 anni ha riportato un taglio al braccio, gli altri ferite più lievi. Una decina, in totale, le persone che hanno fatto ricorso alle cure all'ospedale di Domodossola, tra cui anche una bambina.

Da cosa è stato causato l'incidente?

All'origine dell'incidente, spiega Filippo Besozzi, amministratore della Macugnaga Trasporti e Servizi, la società che si occupa della gestione dell'impianto di risalita italiano, dovrebbe esserci «un guasto all'elettronica. L'impianto era in servizio ordinario e non aveva manifestato nessun problema e non si era verificato nessun arresto. Si erano già fatte diverse corse: è veramente inspiegabile».

«Mancava veramente poco all'arrivo – ha raccontato una passeggera – e abbiamo visto che la cabina andava un po' veloce rispetto a quanto avrebbe dovuto, infatti è andata effettivamente a sbattere. Siamo finiti uno addosso all'altro. Per fortuna non ci sono feriti gravi, ma abbiamo avuto paura».

L'impianto normalmente percorre sette metri al secondo: quando è stato chiaro che la velocità era troppo alta per fermarsi dove previsto, il personale a bordo ha azionato manualmente il sistema di frenata: questo ha rallentato la cabina ma non ha potuto fermarla del tutto. «L'impatto è avvenuto a velocità inferiore, ma per capire quale occorrerà analizzare le scatole nere» aggiunge Besozzi.

Impianto sotto sequestro

L'impianto di risalita è stato immediatamente fermato e poi posto sotto sequestro. La Procura di Verbania ha aperto un fascicolo a carico di ignoti: si procede per lesioni e attentato alla sicurezza dei trasporti.

Intanto sono stati acquisiti documenti e sentite alcune persone, mentre non risultano essere state ancora presentate querele da parte dei passeggeri.

I feriti, inizialmente soccorsi da un medico e da un infermiere che casualmente si trovavano sul luogo, sono stati portati in eliambulanza in ospedale.

Escursionisti bloccati al confine tra Italia e Svizzera

Un centinaio di persone, tra cui anche bambini, sono rimaste bloccate un paio di ore nella stazione della funivia a 2800 metri: si tratta di escursionisti non coinvolti nell'incidente ma che si trovavano già nella zona del Passo del Moro, al confine tra Italia e Svizzera, luogo molto frequentato sia d'estate sia d'inverno per la vista panoramica sulla parete Est del Monte Rosa.

Per evacuarli e riportarli a valle è stato organizzato il trasporto a bordo di elicotteri dei vigili del fuoco e della guardia di finanza. Le operazioni sono terminate intorno alle 14.

Oltre alla cabina che risaliva, nell'incidente è stata coinvolta anche la cabina che percorreva il tratto nel senso opposto: a bordo c'era soltanto il manovratore, che è rimasto a sua volta ferito nel momento in cui è avvenuto l'urto contro la stazione intermedia.

Funivia del 1962

La funivia, costruita nel 1962, tre anni fa ha subito la revisione generale, costata due milioni di euro, con sostituzione di motori, pulegge e cabine. Era tornata in funzione nel marzo del 2023.

A pochi chilometri di distanza, sempre nel Verbano-Cusio-Ossola, oggi si è verificato un altro incidente in montagna: due scialpinisti sono stati travolti da una valanga in valle Antigorio, nel territorio di Baceno, nella zona dell'alpe Devero. Sono riusciti a uscire autonomamente dalla neve: uno è illeso, l'altro ha riportato ferite lievi.