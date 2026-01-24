Tragedia di Crans-MontanaItalia indignata per il rilascio di Jacques Moretti: «Grave offesa e un'ulteriore ferita alle famiglie»
24.1.2026 - 11:22
Non ha decisamente lasciato indifferente l'Italia la decisione del Tribunale delle misure coercitive (TMC) di revocare la detenzione preventiva di Jacques Moretti, proprietario del bar «Le Constellation» di Crans-Montana, nel quale nella notte di Capodanno sono morte 40 persone e altre 116 sono rimaste ferite.
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro degli Esteri Antonio Tajani hanno infatti dato istruzione all'ambasciatore d'Italia in Svizzera Gian Lorenzo Cornado di prendere immediatamente contatto con la procuratrice generale del Vallese Béatrice Pilloud.
Lo scopo è quello di presentarle «la viva indignazione del Governo e dell'Italia di fronte alla decisione di scarcerare Jacques Moretti, nonostante l'estrema gravità del reato di cui è sospettato, le pesanti responsabilità che incombono su di lui, il persistente pericolo di fuga e l'evidente rischio di ulteriore inquinamento delle prove a suo carico».
È quanto si legge in un comunicato stampa di Palazzo Cighi, che va anche oltre. Secondo le autorità della vicina Penisola, infatti, la decisione «rappresenta una grave offesa e una ulteriore ferita inferta alle famiglie delle vittime della tragedia di Crans-Montana e di coloro che sono tuttora ricoverati in ospedale».
«L'Italia tutta - si legge infine nella nota - chiede a gran voce verità e giustizia, e chiede che a ridosso di questa sciagura vengano adottati provvedimenti rispettosi, che tengano pienamente conto delle sofferenze e delle aspettative delle famiglie».
Meloni e Tajani hanno quindi disposto il richiamo a Roma dell'ambasciatore Cornado «per definire le ulteriori azioni da intraprendere».