  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tragedia di Crans-Montana Italia indignata per il rilascio di Jacques Moretti: «Grave offesa e un'ulteriore ferita alle famiglie»

SDA

24.1.2026 - 11:22

Giorgia Meloni
Giorgia Meloni
sda

Non ha decisamente lasciato indifferente l'Italia la decisione del Tribunale delle misure coercitive (TMC) di revocare la detenzione preventiva di Jacques Moretti, proprietario del bar «Le Constellation» di Crans-Montana, nel quale nella notte di Capodanno sono morte 40 persone e altre 116 sono rimaste ferite.

Keystone-SDA

24.01.2026, 11:22

24.01.2026, 11:31

Tragedia di Crans-Montana. Jacques Moretti rilasciato su versamento della cauzione, ecco chi l'ha pagata

Tragedia di Crans-MontanaJacques Moretti rilasciato su versamento della cauzione, ecco chi l'ha pagata

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro degli Esteri Antonio Tajani hanno infatti dato istruzione all'ambasciatore d'Italia in Svizzera Gian Lorenzo Cornado di prendere immediatamente contatto con la procuratrice generale del Vallese Béatrice Pilloud.

Lo scopo è quello di presentarle «la viva indignazione del Governo e dell'Italia di fronte alla decisione di scarcerare Jacques Moretti, nonostante l'estrema gravità del reato di cui è sospettato, le pesanti responsabilità che incombono su di lui, il persistente pericolo di fuga e l'evidente rischio di ulteriore inquinamento delle prove a suo carico».

È quanto si legge in un comunicato stampa di Palazzo Cighi, che va anche oltre. Secondo le autorità della vicina Penisola, infatti, la decisione «rappresenta una grave offesa e una ulteriore ferita inferta alle famiglie delle vittime della tragedia di Crans-Montana e di coloro che sono tuttora ricoverati in ospedale».

«L'Italia tutta - si legge infine nella nota - chiede a gran voce verità e giustizia, e chiede che a ridosso di questa sciagura vengano adottati provvedimenti rispettosi, che tengano pienamente conto delle sofferenze e delle aspettative delle famiglie».

Meloni e Tajani hanno quindi disposto il richiamo a Roma dell'ambasciatore Cornado «per definire le ulteriori azioni da intraprendere».

I più letti

È nato l'amore ad alta quota per il vincitore di Kitzbühel e l'asso del fondo
Botta e risposta Roma-Berna sul rilascio di Moretti, Parmelin: «La politica non deve interferire»
Wawrinka scherza dopo la vittoria in 5 set: «Ti porto una birra, te la meriti»
Una sopravvissuta all'inferno di Crans-Montana mostra le ustioni
Camille Rast fuori dal podio nel gigante di Spindleruv Mlyn

Le ultime su Crans-Montana

Tragedia di Crans-Montana. Jacques Moretti rilasciato su versamento della cauzione, ecco chi l'ha pagata

Tragedia di Crans-MontanaJacques Moretti rilasciato su versamento della cauzione, ecco chi l'ha pagata

Tre settimane dopo il disastro. Una sopravvissuta all'inferno di Crans-Montana mostra le ustioni

Tre settimane dopo il disastroUna sopravvissuta all'inferno di Crans-Montana mostra le ustioni

Da Kaprun a Crans-Montana. L'ex ministro di giustizia: «Le vittime di una catastrofe non devono dover supplicare»

Da Kaprun a Crans-MontanaL'ex ministro di giustizia: «Le vittime di una catastrofe non devono dover supplicare»

Altre notizie

Tragedia in Argovia. Un 17enne muore folgorato dopo essere salito su un vagone merci a Zofingen

Tragedia in ArgoviaUn 17enne muore folgorato dopo essere salito su un vagone merci a Zofingen

Tra Svizzera, Italia e non solo. Sgominata un'organizzazione internazionale che trafficava droga, la base era in Ticino?

Tra Svizzera, Italia e non soloSgominata un'organizzazione internazionale che trafficava droga, la base era in Ticino?

Cambiamento climatico. Sci di fondo sempre meno praticato in Svizzera

Cambiamento climaticoSci di fondo sempre meno praticato in Svizzera