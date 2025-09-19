  1. Clienti privati
Tragedia sventata Scavalca la recinzione e si stende sulla pista dell'aeroporto di Linate, bloccato subito

SDA

19.9.2025 - 13:18

L'uomo sarebbe entrato dal fondo della pista d'atterraggio (immagine d'archivio). 
KEYSTONE

Un uomo ha fatto irruzione questa mattina sulla pista dell'aeroporto milanese di Linate per poi essere subito bloccato dal personale di sorveglianza ed essere preso in consegna dalla Polaria.

Keystone-SDA

19.09.2025, 13:18

L'uomo, all'arrivo della Polizia, si è steso per terra senza proferire parola ed è stato portato in ospedale. Con sé aveva dei documenti tunisini, ma la sua identità è ancora da accertare.

Secondo la Società esercizi aeroportuali (Sea), che gestisce lo scalo milanese, non vi sono stati problemi per l'attività dell'aeroporto.

L'uomo è entrato dal fondo della pista e sono subito scattati gli allarmi di sicurezza che hanno fatto intervenire il personale e gli agenti della Polaria che lo hanno bloccato.

