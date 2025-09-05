  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Delinquenza Italia: ladri entrano nella Casa di Dante, allarme li mette in fuga

SDA

5.9.2025 - 15:27

Nella sua Divina Commedia, Dante Alighieri (1265-1321) avrebbe posto i delinquenti che se la sono presa con la sua Casa all'inferno?
Nella sua Divina Commedia, Dante Alighieri (1265-1321) avrebbe posto i delinquenti che se la sono presa con la sua Casa all'inferno?
Keystone

Tentato furto al Museo Casa di Dante, ma i ladri sono stati messi in fuga dall'allarme. È accaduto il 31 agosto in via Santa Margherita in pieno centro di Firenze – la tradizione vuole che sia la casa del poeta – e a darne notizia oggi è lo stesso museo.

Keystone-SDA

05.09.2025, 15:27

Due persone col volto coperto da un cappuccio, in base a quanto ricostruito, domenica intorno alle 4.50, dopo aver forzato il portone d'ingresso, sono entrate nella struttura.

A dare l'allarme è stata la vigilanza privata, intervenuta dopo che era scattato il sistema di sicurezza. Al piano terra, i ladri hanno provato a forzare una prima porta che conduce a un locale adiacente, hanno poi preso a calci la porta del bagno per disabili. In seguito avrebbero tentato, senza successo, di manomettere la serratura della vendita dei libri, provocando comunque danni agli infissi.

Una volta saliti al primo piano, avrebbero cercato di aprire con un pie' di porco la porta della biglietteria. Proprio in quel momento è scattato l'allarme, che li ha messi in fuga.

Si tratta del primo episodio di questo tipo registrato al Museo Casa di Dante, ma negli ultimi tempi sono numerosi i furti, di vaio tipo, nel centro di Firenze. I dirigenti del museo hanno presentato denuncia ai carabinieri.

I più letti

Turista taglia il filo spinato su un'alpe mettendo in pericolo il bestiame
Pescato uno squalo nutrice arancione, che si scopre poi essere in realtà albino
Con un'eredità da 12 miliardi, Armani era il quarto uomo più ricco d'Italia. Ecco tra chi si divide la sua fortuna

Video correlati

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

«Ci escludono, mentre tra i valori fondamentali del calcio e dello sport c'e' l'unione». Queste le parole di alcune giovani calciatrici che indossano l'hijab mentre giocano una partita di calcio nei «Giardini del Lussemburgo» di Parigi, dietro il Senato, per protestare contro la decisione che vieta di indossarli nelle competizioni sportive.

26.01.2022

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Tenendo in mano candele e fiori, i residenti di Philadelphia tengono una veglia per commemorare le vittime di un incendio che mercoledi' 5 gennaio ha dilaniato una casa popolare a tre piani nel famoso quartiere dei musei di Fairmount, nella citta' orientale degli Stati Uniti, uccidendo 13 persone, tra cui otto bambini.

06.01.2022

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Polemiche per il fermo del rapper spagnolo Pablo Hasel, reo di aver pubblicato su Twitter messaggi contro la monarchia e le forze dell'ordine.

16.02.2021

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Più video

Altre notizie

I tempi dell'amore. Ecco perché alcune persone dovrebbero far sesso la mattina, mentre altre la sera

I tempi dell'amoreEcco perché alcune persone dovrebbero far sesso la mattina, mentre altre la sera

Ecco l'«Endless Horizons». In crociera per sempre per «soli» 82'000 franchi: ora è possibile con un pass speciale

Ecco l'«Endless Horizons»In crociera per sempre per «soli» 82'000 franchi: ora è possibile con un pass speciale

Eclissi lunare. La notte di domenica sarà illuminata dalla luna di sangue

Eclissi lunareLa notte di domenica sarà illuminata dalla luna di sangue