DelinquenzaItalia: ladri entrano nella Casa di Dante, allarme li mette in fuga
5.9.2025 - 15:27
Tentato furto al Museo Casa di Dante, ma i ladri sono stati messi in fuga dall'allarme. È accaduto il 31 agosto in via Santa Margherita in pieno centro di Firenze – la tradizione vuole che sia la casa del poeta – e a darne notizia oggi è lo stesso museo.
Due persone col volto coperto da un cappuccio, in base a quanto ricostruito, domenica intorno alle 4.50, dopo aver forzato il portone d'ingresso, sono entrate nella struttura.
A dare l'allarme è stata la vigilanza privata, intervenuta dopo che era scattato il sistema di sicurezza. Al piano terra, i ladri hanno provato a forzare una prima porta che conduce a un locale adiacente, hanno poi preso a calci la porta del bagno per disabili. In seguito avrebbero tentato, senza successo, di manomettere la serratura della vendita dei libri, provocando comunque danni agli infissi.
Una volta saliti al primo piano, avrebbero cercato di aprire con un pie' di porco la porta della biglietteria. Proprio in quel momento è scattato l'allarme, che li ha messi in fuga.
Si tratta del primo episodio di questo tipo registrato al Museo Casa di Dante, ma negli ultimi tempi sono numerosi i furti, di vaio tipo, nel centro di Firenze. I dirigenti del museo hanno presentato denuncia ai carabinieri.
