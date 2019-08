Italia: M49, nuovi avvistamenti in Trentino

[ { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/2/46838608-b04b-422e-a4bb-26d39760ed3b.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/2/46838608-b04b-422e-a4bb-26d39760ed3b.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/2/46838608-b04b-422e-a4bb-26d39760ed3b.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/2/46838608-b04b-422e-a4bb-26d39760ed3b.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/2/46838608-b04b-422e-a4bb-26d39760ed3b.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/2/46838608-b04b-422e-a4bb-26d39760ed3b.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>A Berlino le forti piogge hanno causato lo stato di emergenza e un accumulo di oggetti dispersi in numerosi luoghi: le ingenti masse d'acqua hanno portato via nel loro passaggio le targhe di diverse automobili. Su Facebook e Twitter, la polizia ha invitato i proprietari interessati a venire a recuperarle. In una sola stazione di polizia sono state accumulate ben 24 targhe.
Immagine: Screenshot Facebook Polizei Berlin

Cosa succede nel mondo?

In attesa di un aiuto dal cielo: un elicottero CH-47 Chinook della RAF trasporta sacchi di sabbia per rinforzare la diga del bacino di Toddbrook, vicino al Whaley Bridge, in Gran Bretagna. La diga rischia di crollare a causa delle forti piogge.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Ben equipaggiato: alcuni ribelli Houthi a bordo di un pick-up sormontato da un'arma durante un raduno a Sana'a, capitale dello Yemen. I ribelli hanno rivendicato un attacco contro una base militare che ha provocato molte vittime nella città portuaria di Aden.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Un fiotto di spazzatura: alcuni netturbini ripescano rifiuti in plastica dalle acque di un fiume in Indonesia. I protettori dell'ambiente chiedono urgentemente l'introduzione nel Paese di norme più rigide sull'importazione di rifiuti in plastica per risolvere il problema.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Uccelli a bordo: questa foto, pubblicata dall'organizzazione per il salvataggio in mare Sea-Eye, mostra una calopsita appollaiata sulla spalla di un migrante a bordo dell'Alan Kurdi nel Mediterraneo. Oltre ai 40 profughi, la Sea-Eye ha tratto in salvo anche il volatile a largo delle coste libiche.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

In Scozia l'autista di questo autobus a due piani lo ha involontariamente trasformato in un mezzo decappottabile. L'uomo infatti ha calcolato male l'altezza di un ponte nel villaggio di Faulhouse. Fortunatamente il veicolo era vuoto, quindi nessuno è rimasto ferito.
Immagine: Fauldhouse Today/Press Association Images,

Cosa succede nel mondo?

Toilette fatale: la doccia di Sofia, una cagnetta di nove anni, si è conclusa con l'intervento dei pompieri a Monaco. L'animale era infatti rimasto incastrato con la zampa anteriore sinistra nello scarico della doccia. Una situazione alquanto spinosa dalla quale soltanto i pompieri hanno potuto liberarlo. Hanno innanzitutto smontato lo scarico per tirarlo fuori insieme alla zampa della cagnolina, dopodiché lo hanno segato in caserma.
Immagine: Feuerwehr München Handout

Cosa succede nel mondo?

Scoperta esplosiva in un guardaroba: durante dei lavori di ristrutturazione a Siviglia, in Spagna, sono stati rinvenuti dei colpi di mortaio. Secondo il proprietario della casa, l'esplosivo vi fu probabilmente depositato dal suo bis nonno che era un soldato.
Immagine: EPA/Spanish National Police Handout

Cosa succede nel mondo?

Gigante spiaggiato: questa tartaruga liuto è stata trovata morta sulla spiaggia di Barangay Caraosan, nelle Filippine. Quando vi si è spiaggiato l'animale era probabilmente già morto, dopo essersi impigliato in delle corde in acqua.
Immagine: Keystone

Cosa succede nel mondo?

Equilibrio precario: un uomo esegue un'acrobazia equestre durante il Festival delle corse di cavalli nella provincia del Sichuan, nel sud-ovest della Cina.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Sull'autostrada A9 in Baviera, la polizia ha fermato un'auto carica fino al parabrezza. Inoltre, il conducente, un lituano di 52 anni, era sprovvisto sia di una patente di guida valida che del libretto dell'auto. Le ragioni per cui il veicolo era tanto carico non sono state accertate.
Immagine: Polizeiinspektion Hof/dpa

Cosa succede nel mondo?

Questo reporter pakistano dell'emittente GTV News prende il suo lavoro molto sul serio. Per illustrare il dramma rappresentato dagli allagamenti causati dalle piogge monsoniche, si è immerso nell'acqua fino al collo con il suo microfono.
Immagine: Reuters

Cosa succede nel mondo?

Tensioni fra Giappone e Corea del Sud: fra i due paesi è nata una controversia in merito alle esportazioni giapponesi verso la Corea del Sud. Durante una manifestazione, una «bandiera del Sol Levante» giapponese con una foto del Primo ministro nipponico Shinzo Abe viene data alle fiamme.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Una vendetta ben collaudata delle specie in cattività: allo Yokohama Hakkeijima Sea Paradise, dei beluga innaffiano gli spettatori a bordo piscina.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

In alcune regioni dell'Austria, le intemperie hanno causato colate di fango, allagamenti e disagi al traffico. Nel land di Salisburgo le inondazioni provocati dalle piogge torrenziali hanno danneggiato seriamente questa strada di Rußbach, sul passo di Gschütt, nella valle del Lammer.<br/>Immagine: Strassenmeisterei/Steiger/Land Salzburg via APA/dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/29/2234fef9-39cd-4d59-b524-07f788cf3f65.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/29/2234fef9-39cd-4d59-b524-07f788cf3f65.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/29/2234fef9-39cd-4d59-b524-07f788cf3f65.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/29/2234fef9-39cd-4d59-b524-07f788cf3f65.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/29/2234fef9-39cd-4d59-b524-07f788cf3f65.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/29/2234fef9-39cd-4d59-b524-07f788cf3f65.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Un perfetto…tuffo a bomba: Reinhard Riede conquista con il suo talento la « coppa del mondo di Splashdiving» a Sindelfingen, in Gemania.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/29/5afee62e-412f-4f4a-9a7c-e713fc39aada.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/29/5afee62e-412f-4f4a-9a7c-e713fc39aada.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/29/5afee62e-412f-4f4a-9a7c-e713fc39aada.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/29/5afee62e-412f-4f4a-9a7c-e713fc39aada.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/29/5afee62e-412f-4f4a-9a7c-e713fc39aada.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/29/5afee62e-412f-4f4a-9a7c-e713fc39aada.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Una magra consolazione: alla frontiera fra Messico e Stati Uniti, Ronald Rael ha installato un sali-scendi colorato che permette a statunitensi e messicani di interagire attraverso la recinzione frontaliera.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/29/e30fa889-42e8-4084-b46a-f0ea657bf097.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/29/e30fa889-42e8-4084-b46a-f0ea657bf097.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/29/e30fa889-42e8-4084-b46a-f0ea657bf097.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/29/e30fa889-42e8-4084-b46a-f0ea657bf097.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/29/e30fa889-42e8-4084-b46a-f0ea657bf097.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/29/e30fa889-42e8-4084-b46a-f0ea657bf097.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Occhi enormi e zampe ancora più grosse: Nelson, un cucciolo di tigre di Sumatra di otto settimane, esplora il suo recinto all'aperto nell'Australia Zoo a Beerwah, sulla Sunshine Coast.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/29/31f03fd5-0108-471a-a608-a771cd4f4da9.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/29/31f03fd5-0108-471a-a608-a771cd4f4da9.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/29/31f03fd5-0108-471a-a608-a771cd4f4da9.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/29/31f03fd5-0108-471a-a608-a771cd4f4da9.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/29/31f03fd5-0108-471a-a608-a771cd4f4da9.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/29/31f03fd5-0108-471a-a608-a771cd4f4da9.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Un tornado imperversa a Roma: vicino all'aeroporto di Fiumicino, vicino Roma, un ciclone ha causato ingenti danni. «Sembra quasi un campo di battaglia», ha commentato il sindaco di Fiumicino.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/26/479e3640-66ec-4e5b-9c17-78db9181c9b0.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/26/479e3640-66ec-4e5b-9c17-78db9181c9b0.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/26/479e3640-66ec-4e5b-9c17-78db9181c9b0.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/26/479e3640-66ec-4e5b-9c17-78db9181c9b0.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/26/479e3640-66ec-4e5b-9c17-78db9181c9b0.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/26/479e3640-66ec-4e5b-9c17-78db9181c9b0.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Durante una solenne cerimonia, il Regno di Giordania ha immerso nelle acque del Mar Rosso, a largo della città di Aqaba, diversi mezzi militari fuori uso, in particolare carri armati, veicoli trasporto truppe ed elicotteri. Il «museo sottomarino dei veicoli militari» mira ad attirare i sommozzatori, ma anche a favorire l'impianto di coralli.
Immagine: Keystone/Handout EPA/ASEZA

Cosa succede nel mondo?

Quattro giorni di sopravvivenza in mezzo alla natura: Gregory Randolph (73 anni) e i suoi due cani sono rimasti intrappolati nella loro jeep nell'Alto Deserto dell'Oregon. Ormai prossimo alla morte dopo quattro giorni di prigionia, l'uomo è stato scoperto per caso da un ciclista e tratto in salvo.
Immagine: Keystone

Cosa succede nel mondo?

Uno strano modo per proteggersi dal sole: a Francoforte sul Meno, due turisti asiatici si proteggono dal sole cocente con delle padelle appena acquistate.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Panda in festa: in un centro di salvaguardia a Wolong, in Cina, un gruppo di panda giganti festeggia il suo primo compleanno. I 18 animali sono nati tutti fra giugno e settembre 2018.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Contrasti: a Londra, un membro della guardia reale passa accanto ad un turista a torso nudo con una temperatura di 30 °C.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Impossibile passare: la strada del ghiacciaio di Kaunertal, in Tirolo, è ricoperta di detriti per più di 300 metri di lunghezza e 5 di altezza in seguito ad una colata di fango.
Immagine: Keystone/APA

Cosa succede nel mondo?

Alla stazione centrale di Bielefeld, in Germania, durante la notte è scoppiato un incendio in seguito a dei lavori di manutenzione. La polizia federale stima che i danni si aggirino attorno ai 25'000 euro (circa 275'000 franchi). I viaggiatori dovranno fare i conti con i disagi ancora a lungo.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Ci sa fare: a Srinagar, in India, quest'uomo in scooter non si lascia scoraggiare dagli allagamenti. Le forti piogge hanno contribuito anche quell'abbassamento della temperatura a lungo sperato.
Immagine: Keystone

Cosa succede nel mondo?

Un bagno rinfrescante: l'elefantino Ben Long cerca di sfuggire con un tuffo ai 33 °C dello zoo di Lipsia.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Muscoli da campione: alcuni culturisti mettono in mostra il frutto dei loro allenamenti in un club di bodybuilding a Gaza. Le palestre si stanno moltiplicando nella regione in crisi da dodici anni.
Immagine: Keystone

Cosa succede nel mondo?

Quasi come a Disneyland: a Kuala Terengganu, in Malesia, un gruppo di donne si scatta delle fotografie davanti al primo ponte levatoio del sud-est asiatico. Il costo della struttura di 638 metri, sormontata da due torri di 16 piani, corrisponde a circa 60 milioni di franchi.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

«Al servizio» della regina: Boris Johnson incontra la regina Elisabetta II a Buckingham Palace. La sovrana ha quindi nominato il leader del Partito conservatore Primo ministro britannico.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Una «piccola perdita»: a New Orleans (Stati Uniti), 3750 litri di sciroppo sono colati dal rimorchio di un camion. Una strada a quattro corsie è stata chiusa per diverse ore.
Immagine: Twitter NOPD

Cosa succede nel mondo?

In seguito a violenti temporali nell'est degli Stati Uniti, il proprietario di questa auto a Neptune City, nel New Jersey, ha avuto un incidente. Al momento i tecnici stanno lavorando alacremente per ripristinare la rete elettrica per diverse centinaia di migliaia di persone nella regione.
Immagine: Keystone