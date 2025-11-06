  1. Clienti privati
Italia È morta Anna Laura Braghetti, ex BR e coinvolta nel rapimento di Aldo Moro

SDA

6.11.2025 - 11:10

Il 9 maggio 1978, 55 giorni dopo il suo rapimento, alcuni membri delle Brigate Rosse assassinano l'ex presidente del Consiglio italiano. Aldo Moro viene trovato ucciso a colpi di pistola in un'auto parcheggiata a Roma.
Keystone

È deceduta Anna Laura Braghetti, ex componente dell'organizzazione terroristica italiana di estrema sinistra Brigate Rosse coinvolta nel rapimento di Aldo Moro, esponente della Democrazia cristiana (Dc) ex presidente del Consiglio dei ministri, assassinato nel 1978.

Keystone-SDA

06.11.2025, 11:10

06.11.2025, 11:14

La notizia della morte, avvenuta a 72 anni in seguito a una malattia, è stata data dalla famiglia: «Ci ha lasciati la nostra cara Anna Laura circondata dall'amore dei famigliari e degli amici. I funerali si svolgeranno in forma strettamente riservata. La sua comunità degli affetti».

«Anna Laura Braghetti è sicuramente una figura centrale nella storia delle Brigate Rosse (BR) e non è quella sorta di crocerossina apparsa nel film (del 2003 Buongiorno, notte) di (Marco) Bellocchio. Partecipò all'omicidio di Vittorio Bachelet (docente universitario, fu anche dirigente dell'Azione cattolica ed esponente democristiano, nonché vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura; nel 1980 fu assassinato dalle BR in un agguato) e ha avuto un ruolo importante nel rapimento di Aldo Moro perché (...) è una delle tre persone che hanno ascoltato la voce del presidente della Dc all'interno della prigione del popolo».

Lo afferma l'avvocato Valter Biscotti, legale dei familiari della scorta di Moro, commentando la notizia della morte della brigatista che partecipò all'azione del 1978.

