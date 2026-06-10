  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Lutto in Italia È morta Patrizia Caselli, volto noto della tv degli anni '80 e compagna di Bettino Craxi

SDA

10.6.2026 - 12:36

Patrizia Caselli
Patrizia Caselli
Dal web

È morta a Milano all'età di 66 anni Patrizia Caselli, attrice e conduttrice televisiva italiana, volto noto degli anni Ottanta e Novanta. Lo apprende l'ANSA dalla famiglia. Tanti i messaggi di cordoglio sul suo profilo Facebook. Le era stato diagnosticato un carcinoma nel 2024, è deceduta per complicazioni cardiache.

Keystone-SDA

10.06.2026, 12:36

Patrizia Incerti Caselli, nata a Milano il 13 maggio 1960, è morta ieri al Policlinico di Milano. Aveva raggiunto la notorietà tra gli anni Ottanta e Novanta come volto della televisione italiana, lavorando in Rai e nelle emittenti private.

Tra i programmi che l'hanno vista protagonista figurano «Bella d'estate», «La rete», «Detto tra noi» e «Se fosse...». In carriera aveva affiancato personalità come Walter Chiari e Luciano Rispoli. Negli ultimi anni aveva partecipato come opinionista a diversi programmi Mediaset.

Sul piano personale era madre adottiva di François, figlio accolto e cresciuto lontano dai riflettori, al quale era profondamente legata.

Dopo il 1994 decise di lasciare la tv per trasferirsi ad Hammamet, in Tunisia, seguendo Bettino Craxi, con cui restò fino alla sua morte nel 2000. Dopo ha sposato il medico Alberto Bossi, adottando appunto un figlio, François.

Nel 2024 aveva raccontato pubblicamente di essere affetta da un carcinoma polmonare al terzo stadio.

La notizia della scomparsa ha suscitato cordoglio nel mondo dello spettacolo e della televisione italiana. I funerali si svolgeranno venerdì a Milano.

I più letti

Michelle Hunziker pubblica una foto a 17 anni e a sorprendere è un particolare...
Dopo Laila, una nuova passione per Sinner: ecco perché guarda alla Sardegna
Vasco Rossi risponde alle parole di De Gregori: «Suono per provocare una sana e scandalosa felicità»
Una forte grandinata ha imbiancato il Mendrisiotto, causando disagi e danni
Ecco quanto guadagna il Lugano grazie ai suoi giocatori impegnati ai Mondiali

Altre notizie

Giappone. Catturato l'orso nero dopo giorni di ricerche vicino a Tokyo

GiapponeCatturato l'orso nero dopo giorni di ricerche vicino a Tokyo

Vincita più alta nel Paese. In Belgio vinti quasi 175 milioni all'EuroMillions

Vincita più alta nel PaeseIn Belgio vinti quasi 175 milioni all'EuroMillions

È successo in Nord Italia. Era in malattia, ma andava a sciare. Il certificato? Glielo faceva la moglie medico

È successo in Nord ItaliaEra in malattia, ma andava a sciare. Il certificato? Glielo faceva la moglie medico