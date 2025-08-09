  1. Clienti privati
È morto Ludovico Peregrini, lo storico «Signor No» della TV italiana

SDA

9.8.2025 - 16:39

Ludovico Peregrini
Ludovico Peregrini
imago/Italy Photo Press

È morto Ludovico Peregrini, autore televisivo conosciuto come il «Signor No» di «Rischiatutto», storico programma della Rai di inizio anni '70. «Si è spento all'età di 82 anni, in Bretagna, circondato da tutti i suoi cari», annunciano all'ANSA la moglie Nicou e le figlie Sofia e Anna. Era nato a Como il 27 giugno 1943.

,
,

Keystone-SDA, Keystone-ATS, Sara Matasci

09.08.2025, 16:39

09.08.2025, 16:47

«A tutti noto come il «Signor No» – sottolinea la famiglia – è rimasto fino all'ultimo pieno di curiosità, leggerezza e disponibilità a tutto e a tutti. La sua più grande gioia, oltre alla famiglia, è di aver potuto con i suoi programmi tenere compagnia a tanta gente».

L'incontro con Mike Bongiorno che cambiò la sua vita

Nato a Como, dopo la laurea in lettere fu indirizzato da un suo amico già assunto in Rai a proporsi come autore televisivo. Entrò così nella redazione del programma «Settevoci», che lanciò Pippo Baudo.

Quando le riprese si trasferirono da Milano a Roma, Peregrini rifiutò il trasferimento; in questo frangente conobbe il conduttore Mike Bongiorno, che lo chiamò a collaborare alla realizzazione del telequiz Rischiatutto.

Ebbe così inizio un sodalizio di oltre quarant’anni, che vide Peregrini affiancare Mike in veste di autore televisivo e anche come giudice responsabile di gara, in particolare da quando l'Ordine dei Notai vietò agli iscritti all'albo le apparizioni televisive. 

Per la precisione e il rigore con cui applicava il regolamento (opponendo sistematici rifiuti alle richieste di deroga che il conduttore gli formulava, il che dava luogo a siparietti) gli fu attribuito il soprannome di «Signor No».

Autore di molte trasmissioni televisive

Peregrini è stato autore di molte trasmissioni televisive, i quiz di Mike per la Rai come «Rischiatutto», «Scommettiamo?» e «Flash, ma anche quelli nel gruppo Fininvest, come «I sogni nel cassetto», «Superflash», «Telemike» (nel quale era l'interprete della sigla), «La ruota della fortuna», «Tutti x uno», «Telemania» e le due edizioni di «Allegria!».

Insieme a Davide Tortorella ha collaborato a programmi tra i quali: «Bravo Bravissimo», «Genius» e «Il migliore». Ha collaborato anche con Gerry Scotti in «Vinca il migliore», «Il Quizzone» e «Chi vuol essere milionario?» e per Mike ha firmato il «Festival di Sanremo» 1997. Ha collaborato anche con Nino Longo, Illy Reale e Alvise Borghi.

Ha scritto alcune canzoni per Mino Reitano, Toto Cutugno e Mina

Nel 2016 aveva ripreso l'attività televisiva, collaborando con Fazio al remake del telequiz «Rischiatutto», partecipando sia alle fasi di selezione dei concorrenti (Quasi quasi... Rischiatutto - Prova pulsante), sia da protagonista nel cast del programma, tornando dopo oltre 40 anni a ricoprire il ruolo di capo della giuria («Signor No»).

