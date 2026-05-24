Lutto in Italia (e non solo)È morto Maurizio Gozzelino, l'inventore del Crodino
SDA
24.5.2026 - 18:26
È morto Maurizio Gozzelino, l'inventore del Crodino. A renderlo noto è il Centro Studi Piero Ginocchi di Crodo, il paese del Verbano-Cusio-Ossola a cui il celebre «analcolico biondo» italiano deve il nome.
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24.05.2026, 18:26
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Nato nel 1935 a Saluzzo (Cuneo), Gozzelino si trasferì per lavoro in valle Antigorio, dove mise a punto il mix di erbe aromatiche che sarebbe diventata la ricetta del celebre aperitivo.
La produzione della bevanda iniziò il 28 luglio del 1965. Alla fine del 2023 il Crodino ha lasciato Crodo e, da allora, si produce a Novi Ligure (Alessandria).
Il Centro studi lo ricorda come una persona «affabile, un abile comunicatore, generoso, dai modi semplici della persona colta ma non esibizionista». Gozzelino, nel 2021, divenne cittadino onorario di Crodo. I suoi funerali si svolgeranno a Rivoli (Torino) martedì.