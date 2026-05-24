  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Lutto in Italia (e non solo) È morto Maurizio Gozzelino, l'inventore del Crodino

SDA

24.5.2026 - 18:26

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
archivio IMAGO/Depositphotos

È morto Maurizio Gozzelino, l'inventore del Crodino. A renderlo noto è il Centro Studi Piero Ginocchi di Crodo, il paese del Verbano-Cusio-Ossola a cui il celebre «analcolico biondo» italiano deve il nome.

Keystone-SDA

24.05.2026, 18:26

Nato nel 1935 a Saluzzo (Cuneo), Gozzelino si trasferì per lavoro in valle Antigorio, dove mise a punto il mix di erbe aromatiche che sarebbe diventata la ricetta del celebre aperitivo.

La produzione della bevanda iniziò il 28 luglio del 1965. Alla fine del 2023 il Crodino ha lasciato Crodo e, da allora, si produce a Novi Ligure (Alessandria).

Il Centro studi lo ricorda come una persona «affabile, un abile comunicatore, generoso, dai modi semplici della persona colta ma non esibizionista». Gozzelino, nel 2021, divenne cittadino onorario di Crodo. I suoi funerali si svolgeranno a Rivoli (Torino) martedì.

I più letti

Ralf Schumacher e il futuro marito parlano del coming out, delle nozze e della nuova vita
Ecco 8 errori che possono invalidare il vostro testamento
Bimba sospesa tra due palazzi di 8 piani per il «Volo dell'Angelo», scatta la polemica
Reinhold Messner: «Ecco perché non avrei dovuto dare l'eredità ai miei figli»
La Danimarca vuole trasportare la megattera Timmy sulla terraferma prima che esploda

Altre notizie

Ecco il video. Bimba sospesa tra due palazzi di 8 piani per il «Volo dell'Angelo», scatta la polemica

Ecco il videoBimba sospesa tra due palazzi di 8 piani per il «Volo dell'Angelo», scatta la polemica

Shenzhou-23. Lanciata una navicella con tre astronauti diretti alla stazione spaziale cinese Tiangong

Shenzhou-23Lanciata una navicella con tre astronauti diretti alla stazione spaziale cinese Tiangong

Calcio. Coppa Svizzera: 20'000 tifosi assistono alla vittoria del San Gallo sulla Marktplatz

CalcioCoppa Svizzera: 20'000 tifosi assistono alla vittoria del San Gallo sulla Marktplatz