Una donna di 76 anni è morta lungo la strada che da Vieste, in provincia di Foggia, porta a San Giovanni Rotondo, in Puglia. La figlia la stava accompagnando in auto all'ospedale perché nessuna ambulanza era disponibile. Questo, dopo aver atteso oltre un'ora al pronto soccorso di Vieste, dove non sarebbe stata rilevata la gravità della situazione.

È quanto denuncia in una lettera aperta il figlio. Stando al suo racconto, quando la mamma si è sentita male e lui ha chiamato il 118, gli è stato riferito «che tutte le ambulanze di Vieste erano occupate».

«Dovevamo aspettare quella di Peschici – racconta Pasquale – il cui personale però ci ha poi consigliato di trasportarla in pronto soccorso a Vieste».

Qui la donna è arrivata accompagnata dalla figlia, ma, continua il racconto del figlio, non c'era nessun medico che potesse visitarla e il personale presente ha consigliato di riportarla il giorno seguente qualora le condizioni si fossero aggravate.

«Dopo un'ora, chiamo mia sorella – prosegue il racconto – Mi dice che sono ancora a Vieste. Nessun trasferimento. Nessuna ambulanza. Nessuna urgenza, secondo loro. Sta partendo lei, di nuovo, per portare nostra madre a San Giovanni Rotondo, da sola, di notte, con nostra madre in gravi condizioni. Chiamo il pronto soccorso di Vieste per chiedere spiegazioni e mi riferiscono che non era grave da richiedere il ricovero».

Venti minuti dopo «mi richiama mia sorella in lacrime, mamma non respira più. La morte è arrivata. Lungo una strada, nei pressi di Baia delle Zagare. In mezzo al nulla».

Denuncia in sede penale e civile

Il caso è seguito dall'avvocato Pasquale Chionchio a cui la famiglia della donna si è rivolta. «Nelle prossime 48 ore – annuncia – presenteremo denuncia in sede penale e civile. Chiediamo di accertare eventuali responsabilità».

«Una morte inaccettabile – ribatte il sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti all'agenzia di stampa italiana ANSA – Perché, se le ambulanze erano impegnate, non è stato attivato l'elisoccorso dopo che è stato anche siglato un protocollo per l'utilizzo anche per codici arancioni?»