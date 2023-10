Ancora un'ondata di intenso maltempo sull'Italia, ancora esondazioni e piene provocate da improvvisi temporali che spezzando le inconsuete temperature miti di questo autunno in poche ore hanno riversato grandi quantità d'acqua sul territorio mettendo in crisi svariati paesi e città.

Milano, martedì mattina. KEYSTONE

A Milano la zona Nord è stata allagata dal Seveso, a Como è esondato il lago, e Adige e Po suscitano timori per le piene da smaltire.

A Milano si sono verificati estesi disagi ai cittadini di almeno tre zone della parte nord della metropoli – Isola, Maggiolina e Niguarda – e alla circolazione delle auto e dei mezzi pubblici con sottopassi allagati e la linea 3 della metropolitana sospesa per un tratto.

Chiuse o difficilmente transitabili alcune strade come viale Fulvio Testi e viale Zara, arterie di collegamento con la cintura metropolitana e le autostrade.

Per i milanesi quindi è stata una mattinata infernale, e lungo è l'elenco delle deviazioni e modifiche del tracciato dei mezzi di superficie. L'esondazione del Seveso però, dopo circa «6 ore» è «terminata alle 12.00», come ha riferito l'assessore comunale alla Sicurezza Marco Granelli, e «dopo 31 mm di pioggia in un'ora» sul capoluogo è uscito il sole.

Soccorsoa una donna con due bimbi

Grossi disagi anche in altre aree della Lombardia: a Mediglia (Milano), i Vigili del fuoco hanno soccorso una donna rimasta bloccata in auto con i suoi due bambini a causa di un albero caduto per il forte vento, e sono stati decine gli interventi dei pompieri in tutta la provincia per impalcature, pubblicità e tegole pericolanti, oltre alle numerose cantine allagate.

La superstrada Milano-Meda è stata bloccata da allagamenti e lunghe code, e inoltre un guasto alla linea ferroviaria, tra Mariano Comense e Seveso ha procurato ritardi anche alla circolazione dei convogli Trenord. A Como è esondato il lago e sono state quindi montate le barriere mobili sul lungo Lario.

Diversi passi alpini chiusi per neve

Ondata di maltempo anche su Valtellina e Valchiavenna: allagamenti, piccoli smottamenti, caduta di alberi pericolanti con una ventina di uscite dei pompieri sull'intero territorio.

Diversi passi alpini sono stati chiusi per neve o dichiarati transitabili unicamente con catene montate. Nel Lodigiano si sono registrate raffiche di vento con picchi fino a 70 chilometri orari, e per la caduta di un albero è rimasta temporaneamente bloccata anche la statale via Emilia tra Casalpusterlengo e Zorlesco.

Preoccupazione, a Verona, per la piena dell'Adige, che dopo le piogge intense delle ultime ore continua a salire. Tragedia sfiorata a Viareggio (Lucca) dove per il maltempo una pianta è caduta su un'auto in transito, con a bordo due donne che però sono rimaste illese.

SDA