L'auto di Sigfrido Ranucci distrutta da un ordigno IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Questa notte un ordigno è esploso e ha distrutto l'auto del giornalista e conduttore del programma televisivo italiano di genere investigativo Report, Sigfrido Ranucci, parcheggiata davanti casa a Campo Ascolano, alle porte di Roma.

L'esplosione ha danneggiato anche la vettura della figlia di Ranucci.

Sul posto carabinieri, la polizia di stato della Divisione investigazioni generali e operazioni speciali (Digos), quella scientifica nonché vigili del fuoco.

«La Procura di competenza si è attivata per le verifiche necessarie ed è stato avvisato il prefetto. La potenza dell'esplosione è stata tale per cui avrebbe potuto uccidere chi fosse passato in quel momento», si legge sul profilo della rete sociale X di Report, in cui si precisa anche che ''l'auto è saltata in aria danneggiando (...) la casa accanto».

«Due ordigni hanno distrutto le automobili parcheggiate davanti casa (...). Le deflagrazioni sono state così forti da scuotere l'intero quartiere», indica un messaggio dello stesso Ranucci su varie reti sociali.

Indagini condotte dalla procura della Direzione distrettuale antimafia

Stando all'agenzia di stampa italiana Ansa, le indagini sono condotte dalla procura della Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Roma. Al momento il pubblico ministero (pm) della Dda Carlo Villani procede per danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso in attesa di ricevere le prime informative dalle forze dell'ordine intervenute.

«Sembra che si tratti di un ordigno rudimentale, ma ora bisogna vedere la natura dell'esplosivo. Con tutte le minacce che riceviamo non è semplice risalire alla matrice», ha detto dal canto suo lo stesso Ranucci ad Ansa.

In un video pubblicato da Report sulle reti sociali si vede la parte anteriore dell'auto del giornalista completamente distrutta e la vettura accanto, quella della figlia, danneggiata.

Ranucci ha spiegato che la sua auto era stata parcheggiata in quel posto dal figlio ieri all'ora di pranzo.

Conduttore sotto scorta dal 2014

Il conduttore, che è sotto scorta dal 2014 dopo le minacce di morte da parte della mafia, da tempo denuncia anche «il clima di isolamento e di delegittimazione nei miei confronti», ricordando di aver subito varie minacce negli ultimi tempi, a partire dal ritrovamento di due proiettili P38 fuori casa fino al pedinamento di soggetti identificati dalla sua scorta.

Ranucci presenta Report dal 27 marzo 2017. La trasmissione è diffusa in prima serata su Rai 3, il terzo canale televisivo della Rai, l'azienda pubblica italiana concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo.

Reazioni sgomento e solidarietà a Ranucci

Stamani sono numerosissime le reazioni di sgomento e manifestazioni di solidarietà a Ranucci.

Tra queste quella del vicepremier italiano Antonio Tajani: «Esprimo ferma condanna per il grave atto intimidatorio subito dal giornalista Sigfrido Ranucci e dalla sua famiglia, ai quali rivolgo la mia piena solidarietà. Non esiste motivazione che possa giustificare questa violenza», è il messaggio su X del ministro degli affari esteri.

Esprimo ferma condanna per il grave atto intimidatorio subito dal giornalista Sigfrido Ranucci e dalla sua famiglia, ai quali rivolgo la mia piena solidarietà. Non esiste motivazione che possa giustificare questa violenza. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) October 17, 2025

Anche Rai condanna. L'amministratore delegato (ad) Giampaolo Rossi e l'intera azienda «si stringono al fianco di Sigfrido Ranucci ed esprimono massima solidarietà per il grave e vile attentato intimidatorio», si legge in una nota.

«Il ruolo della Rai e di chi opera al suo interno è quello di garantire dialogo, pluralismo e rispetto nel racconto quotidiano del nostro tempo. La Rai respinge con forza e determinazione ogni minaccia contro chi svolge il proprio lavoro nel servizio pubblico. L'essenza vitale della nostra democrazia è la libertà informativa che la Rai garantisce e che i suoi giornalisti rappresentano».