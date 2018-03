Patagonia, il Perito Moreno perde un altro pezzo

È in corso una massiccia operazione per evacuare circa 23 mila persone dal centro di Fano (Marche), dopo il ritrovamento stamani di un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra mondiale in un cantiere sul lungomare Sassonia.

L'evacuazione immediata è dovuta al fatto che l'ordigno è stato innescato accidentalmente durante alcuni lavori. È quanto riferisce l'agenzia di stampa italiana ANSA, citando fonti qualificate. Sempre secondo quanto si è appreso, sarebbero stati mobilitati gli artificieri della Marina militare per neutralizzare l'ordigno.

A venir allontanate sono persone da case, strutture ed edifici pubblici nel raggio di circa 1'800 metri dal punto di ritrovamento. La decisione è stata adottata dalla prefettura di Pesaro.

Bloccati anche i treni dalle 21.30, dato che la stazione si trova nella zona di pericolo. Lo stop non interessa invece l'autostrada A14.