I primi capitoli delle Avventure di Pinocchio sarebbero stati scritti a Collodi, la frazione di Pescia (provincia di Pistoia, Toscana) in cui era nata la mamma di Carlo Lorenzini e da cui lo scrittore trasse il proprio pseudonimo.

È quanto afferma Daniela Marcheschi, presidente dell'Edizione nazionale delle Opere di Carlo Lorenzini e consigliere della Fondazione Collodi, nel volume «I luoghi del Collodi – I luoghi del Pinocchio. Storia e geografia reali e immaginarie di un capolavoro».

Il libro è stato presentato oggi alla Fondazione Collodi in occasione del 198esimo anniversario della nascita di Lorenzini. Secondo Marcheschi lo scrittore scelse lo pseudonimo nel 1856 per motivazioni politiche, in polemica con il Granducato di Toscana e con il potere di classi aristocratiche che per il babbo di Pinocchio dovevano essere abbattute da un nuovo Stato italiano e unitario.

La prima parte del volume analizza anche i luoghi in cui Collodi ha scritto il suo capolavoro e avanza l'ipotesi – mai proposta finora – che l'autore si trovasse proprio a Collodi nelle settimane in cui videro la luce i primi capitoli di Pinocchio.

La morte dello zio Pietro Orzali il 25 ottobre 1880 portò quasi certamente lo scrittore a sostare a Collodi in quel periodo anche per questioni ereditarie. Il luogo dell'infanzia più caro allo scrittore avrebbe dunque ispirato la creazione del celebre burattino.

