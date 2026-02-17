Dopo la presenza del vicepresidente USA JD Vance alla Cerimonia d'apertura di Milano, Verona si appresta ad accogliere l'eventuale presenza del presidente Donald Trump Keystone

A Verona nessuna conferma sulla possibile presenza del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina, in programma la sera di domenica 22 febbraio in Arena.

Keystone-SDA SDA

«Siano in costante contatto e monitoraggio con la Prefettura e la Questura – ha riferito il comandante della Polizia locale, Luigi Altamura -, ovviamente se dovesse succedere il piano sicurezza sarà ulteriormente rafforzato».

Intanto, a cinque giorni dalla cerimonia e per rispondere alle esigenze di massima sicurezza, come da indicazioni del Prefetto e in coordinamento con la Fondazione Milano Cortina 2026, cui è affidata l'organizzazione dell'iniziativa, arrivano gli ultimi provvedimenti.

La Polizia locale scaligera sta ricevendo supporto con agenti da Bologna, Vicenza e dai Comuni della provincia, che stanno contribuendo a potenziare i servizi di viabilità. Durante la giornata della cerimonia olimpica saranno impegnate 614 persone tra protezione civile e volontari italiani.

«L'amministrazione – ha esordito l'assessora comunale ai Grandi eventi, Stefania Zivelonghi – sta seguendo con grande attenzione tutta l'organizzazione legata alle cerimonie, garantendo il supporto necessario sia allo svolgimento degli eventi in capo alla Fondazione, sia agli aspetti di sicurezza, in stretto coordinamento con le forze dell'ordine. Tra le attività più rilevanti rientra la gestione della cosiddetta 'zona gialla', che richiede un lavoro puntuale e costante».