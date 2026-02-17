  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

A Verona Pronto il piano di sicurezza nel caso ci sia Trump alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi

SDA

17.2.2026 - 14:42

Dopo la presenza del vicepresidente USA JD Vance alla Cerimonia d'apertura di Milano, Verona si appresta ad accogliere l'eventuale presenza del presidente Donald Trump
Dopo la presenza del vicepresidente USA JD Vance alla Cerimonia d'apertura di Milano, Verona si appresta ad accogliere l'eventuale presenza del presidente Donald Trump
Keystone

A Verona nessuna conferma sulla possibile presenza del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina, in programma la sera di domenica 22 febbraio in Arena.

Keystone-SDA

17.02.2026, 14:42

17.02.2026, 14:47

«Siano in costante contatto e monitoraggio con la Prefettura e la Questura – ha riferito il comandante della Polizia locale, Luigi Altamura -, ovviamente se dovesse succedere il piano sicurezza sarà ulteriormente rafforzato».

Intanto, a cinque giorni dalla cerimonia e per rispondere alle esigenze di massima sicurezza, come da indicazioni del Prefetto e in coordinamento con la Fondazione Milano Cortina 2026, cui è affidata l'organizzazione dell'iniziativa, arrivano gli ultimi provvedimenti.

La Polizia locale scaligera sta ricevendo supporto con agenti da Bologna, Vicenza e dai Comuni della provincia, che stanno contribuendo a potenziare i servizi di viabilità. Durante la giornata della cerimonia olimpica saranno impegnate 614 persone tra protezione civile e volontari italiani.

«L'amministrazione – ha esordito l'assessora comunale ai Grandi eventi, Stefania Zivelonghi – sta seguendo con grande attenzione tutta l'organizzazione legata alle cerimonie, garantendo il supporto necessario sia allo svolgimento degli eventi in capo alla Fondazione, sia agli aspetti di sicurezza, in stretto coordinamento con le forze dell'ordine. Tra le attività più rilevanti rientra la gestione della cosiddetta 'zona gialla', che richiede un lavoro puntuale e costante».

I più letti

Brignone ha sciato fino all'oro con una paura mortale: «Ho rovinato la gamba e il ginocchio»
Juve ancora in gol, Koopmeiners ribalta il Galatasaray! Segui il match in diretta
Gli trapiantano un cuore rovinato, ora il bimbo lotta per la vita. Errori nel trasporto dell'organo?
Padre e figlia discutono su Trump, poco dopo lei muore... è stato un incidente?
Un giornalista della RTS scatena la polemica per dei commenti su un atleta israeliano

Altre notizie

Dopo 30 anni. Abusi nella Chiesa cattolica: l'arcidiocesi di Vaduz invia i documenti a Coira

Dopo 30 anniAbusi nella Chiesa cattolica: l'arcidiocesi di Vaduz invia i documenti a Coira

blue News ti spiega. Oggi è il Capodanno cinese. Cosa ti riserva l'anno del cavallo?

blue News ti spiegaOggi è il Capodanno cinese. Cosa ti riserva l'anno del cavallo?

Grigioni. Uno snowboarder viene travolto da una valanga a Davos Wolfgang, ma ne esce illeso

GrigioniUno snowboarder viene travolto da una valanga a Davos Wolfgang, ma ne esce illeso