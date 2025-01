La Procura ha avviato indagini a tutto campo per accertare la dinamica (foto d'archivio). KEYSTONE

Sono stati trasferiti in carcere, dopo essere stati trattenuti in Questura fino alla mattinata di oggi, mercoledì, Rosa Vespa, 53 anni, di Castrolibero (nella provincia italiana di Cosenza), e Aqua Moses, 43enne senegalese, la coppia accusata di aver rapito, ieri, la piccola Sofia dalla clinica «Sacro Cuore» di Cosenza.

La donna si trova nella casa circondariale di Castrovillari, il marito nel carcere di Cosenza. Per entrambi è attesa la convalida del fermo da parte del gip di Cosenza. La Procura ha avviato indagini a tutto campo per accertare la dinamica.

Da quanto si è appreso, la donna avrebbe simulato la gravidanza per 9 mesi, facendo credere ai parenti di aver dato alla luce un maschietto, lo scorso 8 gennaio.

Quel giorno, in un post, la coppia celebrava così il lieto evento: «Dopo tanta attesa il nostro miracolo è arrivato! Alle ore 20:00 di oggi è nato Ansel. Mamma e Papà ti amano!».

Gli agenti che sono entrati nella casa della coppia, a Castrolibero, hanno riferito di aver trovato i due intenti a festeggiare insieme ad alcuni parenti l'entrata in casa del neonato e avevano vestito la piccolina come un maschietto.

«Ci sono accertamenti in corso»

I parenti della coppia fermata a Cosenza per il sequestro della neonata erano «del tutto ignari» dell'accaduto, «ma ci è sembrato ignaro lo stesso coniuge» della donna, «poi questo è da valutare». A dirlo l'ispettore della Squadra mobile di Cosenza Claudio Sole parlando con i giornalisti in Questura.

«Non si è capito – ha detto ancora – se è stato un errore prendere una bambina perché pare che in una pasticceria avessero chiesto informazioni su una torta con un nastro rosa che poi non è stata ordinata, ci sono accertamenti in corso». L'ispettore ha sostenuto che è «da valutare anche la facilità con cui sono entrati ed usciti dalla clinica».