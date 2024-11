Immagine d'illustrazione ©Ti-Press / Gabriele Putzu / Ti-Press

Le forze dell'ordine di Verona hanno arrestato un tunisino di 41 anni, naturalizzato svizzero, che era ricercato da ottobre, dopo che gli era stato revocato l'affidamento in prova ai servizi sociali per mancanza dei requisiti.

SDA

Il 41enne era infatti stato condannato a sette anni e quattro mesi per reati in materia di sostanze stupefacenti, ma si era dato alla macchia, una volta emessa la nuova ordinanza restrittiva in carcere.

Gli agenti lo hanno trovato in città mentre si nascondeva nel locale caldaia di un fabbricato in ristrutturazione a cui accedeva regolarmente da un attiguo appartamento, anch'esso in ripristino, al quale aveva forzato la serratura, indica l'agenzia di stampa italiana Adnkronos.

Durante la cattura l'uomo è stato trovato in possesso di una notevole quantità di materiale rubato e di stupefacenti. Ora è stato denunciato anche per questi reati. Il 41enne è stato posto agli arresti domiciliari.

SDA