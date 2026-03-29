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Italia Rubati dei quadri di Renoir, Cezanne e Matisse nella Villa dei Capolavori vicino a Parma

SDA

29.3.2026 - 16:25

I dipinti erano ospitati nella collezione permanente all'interno della 'Villa dei Capolavori' di Luigi Magnani.
I dipinti erano ospitati nella collezione permanente all'interno della 'Villa dei Capolavori' di Luigi Magnani.
Keystone

Tre quadri dipinti da Renoir, Cezanne e Matisse sono stati rubati nei giorni scorsi dalla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo (Parma).

Keystone-SDA

29.03.2026, 16:25

29.03.2026, 16:29

Si tratta del quadro del pittore impressionista Pierre-Auguste Renoir, «Les Poissons», realizzato attorno al 1917. Olio su tela, ha un valore di diversi milioni.

Le altre due opere sono «Natura morta con ciliegie», dipinta nel 1890 da Paul Cézanne, e «Odalisca sulla terrazza», acquatinta su carta del 1922, di Henri Matisse.

La Fondazione Magnani-Rocca, dove sono stati rubati tre quadri di Renoir, Cezanne e Matisse, è una delle più importanti istituzioni artistiche d'Italia.

La Villa dei Capolavori, sede della Fondazione a Mamiano di Traversetolo, nei pressi di Parma, ospita la collezione d'arte del critico, musicologo e scrittore Luigi Magnani (1906-1984): opere di Tiziano, Dürer, Rubens, Goya, Canova, Monet, Renoir, Cézanne, Burri e la più significativa raccolta di lavori di Giorgio Morandi.

Immersa nella campagna parmense, la Villa conserva il fascino della dimora di un grande collezionista, con arredi neoclassici e impero, circondata dal Parco Romantico con piante esotiche, alberi monumentali e i celebri pavoni bianchi e colorati, emblema del movimento simbolista.

Proprio a «Il Simbolismo in Italia. Origini e sviluppi di una nuova estetica 1883-1915» è dedicata la mostra, con più di 140 opere, in corso alla Fondazione Magnani-Rocca fino al 28 giugno.

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