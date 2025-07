Scava una buca in spiaggia, 17enne muore sotto la sabbia

I soccorsi sono stati inutili (immagine illustrativa/foto d'archivio). Keystone/EPA/Fabio Muzzi

Tragedia giovedì in una spiaggia di Montalto di Castro Marina, in provincia di Viterbo (Lazio), dove un 17enne romano è morto soffocato in una buca che lui stesso aveva scavato per gioco.

Keystone-SDA SDA

Stando a quanto scrive l'agenzia italiana ANSA, il giovane insieme ai suoi due fratelli più piccoli, era uscito dal campeggio «California» dove stava villeggiando con la famiglia, e dopo essere andato sulla spiaggia libera adiacente, aveva scavato una profonda buca.

Poi i fratelli sono andati via lasciandolo solo. Quando il padre è andato a cercarlo ha trovato il corpo del ragazzo ormai senza vita. Inutili i soccorsi, allertata anche una eliambulanza.