  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Italia Guerriglia urbana nella notte a Torino. Ecco cosa è successo

SDA

1.2.2026 - 09:44

Notte di fuoco a Torino negli scontri fra gli autogestiti e le forze dell'ordine.
Notte di fuoco a Torino negli scontri fra gli autogestiti e le forze dell'ordine.
Keystone

Guerriglia urbana ieri sera a Torino negli scontri fra circa 15mila tra studenti dei collettivi, antagonisti e No Tav e le forze dell'ordine in relazione allo sgombero del centro Askatasuna (in basco «libertà"), un centro sociale autogestito.

Keystone-SDA

01.02.2026, 09:44

01.02.2026, 09:46

Cassonetti in fiamme, bombe carta, scontri e numerosi feriti. Ventinove agenti sono stati portati in diversi ospedali torinesi dopo essere rimasti contusi nei tafferugli. Un agente di 29 anni è stato aggredito a colpi di martello e calci.

Almeno due le persone arrestate e portate in carcere. Uno è un giovane residente nel capoluogo piemontese. Si ha notizia di giovani donne rilasciate e denunciate a piede libero. Le persone fermate ieri è portate in questura per gli accertamenti erano state in tutto una decina.

I più letti

Quando ha guadagnato Alex Honnold per scalare i 501 metri del Taipei 101 senza nessuna sicurezza?
Patty Pravo e il compagno di 40 anni più giovane: una storia che dura da oltre un decennio
L'ex sciatore Marc Berthod spara sulla federazione italiana che non sceglie Roberta Melesi per le Olimpiadi: «Non è giusto»
Pirmin Zurbriggen: «È un bene che si gareggi a Crans-Montana». Ecco perché
Corinne Suter: «Non ho mai trovato la pista di Crans-Montana in condizioni così buone»

Altre notizie

Anniversari. 100 anni di Marilyn tra libri, mostre e una tavolozza di colori

Anniversari100 anni di Marilyn tra libri, mostre e una tavolozza di colori

Canton Vaud. Oltre 45'000 spettatori al Festival internazionale delle mongolfiere di Château-d'Oex

Canton VaudOltre 45'000 spettatori al Festival internazionale delle mongolfiere di Château-d'Oex

41 persone decedute. Peggiora il bilancio del rogo di Crans-Montana: è morto un 18enne ricoverato a Zurigo

41 persone decedutePeggiora il bilancio del rogo di Crans-Montana: è morto un 18enne ricoverato a Zurigo