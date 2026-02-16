  1. Clienti privati
Maltempo in Italia Si sbriciolano in mare i noti faraglioni di Sant'Andrea di Melendugno

SDA

16.2.2026 - 13:15

Il maltempo ha cancellato uno dei tratti costieri più iconici del Salento, in Puglia: l'imponente formazione rocciosa nota come arco dei faraglioni di Sant'Andrea, a Melendugno, conosciuto anche come arco dell'amore, si è completamente sbriciolato in acqua.

Keystone-SDA

16.02.2026, 13:15

Il crollo sarebbe stato causato dalle mareggiate e dalle piogge violente di questi giorni, l'ultima nel corso della scorsa serata. Si tratta del danno più importante causato dall'erosione costiera al paesaggio del Salento.

«È un colpo al cuore durissimo. Sparisce uno dei tratti turistici più famosi della nostra costa e dell'Italia intera», dice all'agenzia di stampa italiana Ansa il sindaco di Melendugno Maurizio Cisternino.

Ecco i faraglioni di Sant'Andrea distrutti
Ecco i faraglioni di Sant'Andrea distrutti
IMAGO/Independent Photo Agency Int.

