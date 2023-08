Un ragazzo di 19 anni di origine nordafricana e residente nel Milanese è in gravi condizioni in ospedale dopo essere stato recuperato nelle acque del lago a Como.

Il Lago di Como, immagine simbolica (archivio). © Ti-Press / Benedetto Galli

Il giovane si era tuffato davanti al Tempio Voltiano, in città, ma non è più riemerso.

Scattati i soccorsi, è stato riportato a riva dai vigili del fuoco: dopo la rianimazione sul posto è stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale, in codice rosso.

Tutto è avvenuto davanti a centinaia di persone che oggi affollavano la zona. Molti si sono anche buttati nel lago a cercare refrigerio, nonostante i cartelli di divieto, affissi sia per l'insidiosità delle acque del lago, sia perché in quel punto, dove il torrente Cosia si getta nel Lario di fianco allo stadio Sinigaglia, l'acqua è palesemente inquinata.

SDA