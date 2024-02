I vigili del fuoco italiani durante l'operazione di recupero nelle macerie. Screen shot video su X/@vigilidelfuoco

È di un morto, tre feriti e altre tre-quattro persone ancora non estratte dalle macerie il bilancio provvisorio di un incidente avvenuto stamani in un cantiere a Firenze (Toscana) dove è in corso la costruzione di un supermercato.

Lo rendono noto i soccorritori dell'Azienda sanitaria locale (Asl) Toscana, che partecipano alla ricerca degli operai dispersi.

I tre operai feriti, estratti dalle macerie, sono «in condizioni molto, molto gravi, ma coscienti», ha detto all'emittente radiotelevisiva pubblica italiana Rai il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

I vigili del fuoco, intervenuti sul posto con polizia e soccorritori, hanno indicato che nel cantiere si è verificato un «importante crollo di uno dei piloni principali».

❌#Firenze, crollo del solaio di un prefabbricato in un cantiere edile a Nord-Ovest della città: dai #vigilidelfuoco #USAR sono stati estratti in vita tra le macerie 3 operai. Squadre al lavoro dalle 9 per le operazioni di soccorso [#16febbraio 10:45] pic.twitter.com/OCQBZm8MjH — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) February 16, 2024

«Ero seduta nel mio salotto, che si affaccia sul cantiere, quando a un certo punto ho sentito un rumore e ho visto che era crollato un solaio e ho visto alzarsi una nuvola di polvere e alcuni operai correre in direzione del crollo», ha raccontato all'agenzia di stampa italiana Adnkronos Miriam, una residente che abita nei pressi del cantiere.

«Era prima delle nove – ha aggiunto –.Dalla finestra ho visto una trave rotta dove è avvenuto il crollo. Non sapevo fosse rimasto qualcuno sotto le macerie. Poi sono arrivate le ambulanze, i vigili del fuoco e tutti gli altri».

«Poco dopo le 8.00 ho sentito un grande boato – ha detto un altro residente –. Non immaginavo una tragedia del genere e sono dispiaciuto per le vittime».

Cordoglio della premier

«A nome mio e del governo esprimo cordoglio per le vittime del crollo di una trave avvenuto in un cantiere a Firenze. Seguo con apprensione l'evolversi della situazione e ringrazio quanti stanno partecipando alle ricerche dei dispersi e alle operazioni di soccorso dei feriti. Le nostre più sentite condoglianze alle famiglie colpite da questa terribile tragedia», ha scritto su varie reti sociali la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

A nome mio e del Governo esprimo cordoglio per le vittime del crollo di una trave avvenuto in un cantiere a Firenze. Seguo con apprensione l’evolversi della situazione e ringrazio quanti stanno partecipando alle ricerche dei dispersi e alle operazioni di soccorso dei feriti. Le… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) February 16, 2024

SDA