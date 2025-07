La stazione di Bologna dopo l'attentato dei terroristi di estrema destra del 2 agosto 1980. (foto d'archivio) Keystone

È definitiva la condanna all'ergastolo per Paolo Bellini, 72enne ex esponente di Avanguardia Nazionale, accusato di concorso nella strage di Bologna avvenuta il 2 agosto del 1980 e che causò la morte di 85 persone.

Keystone-SDA SDA

Lo hanno deciso i giudici della sesta sezione della Cassazione che hanno anche ribadito la condanna a sei anni per l'ex capitano dei carabinieri Piergiorgio Segatel per depistaggio e a quattro anni per Domenico Catracchia, amministratore di alcuni condomini di via Gradoli a Roma, per false informazioni al pubblico ministero.

Esponente dell'organizzazione neofascista e golpista Avanguarda Nazionale, Paolo Bellini è considerato il «quinto uomo» della strage di Bologna in riferimento ai già condannati in via definitiva Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini, e Gilberto Cavallini, quest'ultimo riconosciuto colpevole in primo e secondo grado.

Dopo la condanna all'ergastolo era ancora a piede libero in attesa del processo d'appello, il 29 giugno 2023, quando fu arrestato perché sospettato di pianificare vari omicidi, tra cui quello dell'ex moglie che aveva testimoniato contro di lui.