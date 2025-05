Il 47enne ha perso molto sangue è stato trasportato all'ospedale in condizioni critiche: la ferita è stata suturata con 80 punti. (Foto archivio) Keystone

Nel tentativo di scavlcare una recinzione a piazza del Colosseo è rimasto trafitto da una inferriata. È quanto accaduto nel pomeriggio del 2 maggio ad un turista americano, residente a Taiwan di 47 anni, che ora è ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di morte.

Del drammatico episodio scrive oggi Il Messaggero nelle pagine della cronaca di Roma. Secondo quanto ricostruito, il fatto è avvenuto intorno alle 17:00.

L'uomo, probabilmente per vedere più da vicino il monumento simbolo della Capitale italiana, si è arrampicato sulla palizzata rimanendo però infilzato.

Il 47enne ha cominciato a perdere molto sangue: sul posto è intervenuta un'ambulanza e il personale medico ha dovuto sedare l'uomo per liberarlo dalle inferriate.

È stato poi trasportato all'ospedale San Giovanni in condizioni critiche: la ferita è stata suturata con 80 punti. Tuttavia il turista è stato giudicato fuori pericolo.