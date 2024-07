Terrore in spiaggia in Italia, uomini armati sparano tra i bagnanti

Secondo una prima ricostruzione, due uomini armati e con casco integrale hanno fatto irruzione in spiaggia e poi esploso alcuni colpi in aria nei pressi del bar del lido. Possibile che si tratti di un agguato di camorra fallito. (Foto simbolica) Keystone

Momenti di terrore in una spiaggia di Napoli venerdì pomeriggio, quando due uomini armati hanno aperto il fuoco tra i bagnanti. Stando ai media italiani, nessuno è rimasto ferito.

SDA

È accaduto a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, all'interno dello stabilimento balneare Lido Azzurro. La coppia è entrata in azione con tra le mani fucili a pompa e con il viso coperto da caschi integrali. Chiaro intento che la loro doveva essere una spedizione di morte. Ma al loro sulla spiaggia, con ogni probabilità non hanno trovato la persona che cercavano.

Forse anche per guadagnarsi la fuga, i due, arrivati a ridosso dell'ingresso, hanno deciso di sparare alcuni colpi (almeno due stando a quanto raccontato da alcuni testimoni) per aprirsi il varco necessario a guadagnare l'uscita e far perdere le loro tracce. Fortunatamente senza colpire nessuno.

Un raid durato qualche minuto, forse anche meno, ma che ai presenti deve essere apparso un'eternità. Sul posto sono giunte poco dopo le auto della polizia e dei carabinieri. Nel frattempo il lido si era praticamente svuotato, anche se al loro arrivo le forze dell'ordine hanno trovato alcune persone ancora in evidente stato di shock.

Lo stesso stato d'animo che ha invaso i social, dove subito la notizia è rimbalzata: «Diteci cosa è successo?» la richiesta più formulata da chi ha appreso la notizia, evidentemente preoccupato per la presenza di qualche caro che aveva deciso di trascorrere la propria giornata a mare.

Si indaga sull'accaduto

Le indagini sono affidate agli agenti del locale commissariato. Ai quali è demandato di stabilire cosa sia realmente successo, provando in particolare a dare un volto a chi ha agito «protetto» dai caschi integrali.

Anche per questo gli inquirenti hanno già sottoposto a sequestro le immagini dell'impianto di videosorveglianza dello stabilimento balneare e provano a trovare in quelle catturate dagli impianti presenti nelle aree circostanti elementi utili anche solo a risalire ai movimenti compiuti dai malviventi.

Chi era l'obiettivo?

Altra domanda di non facile risposta, è quella attraverso la quale si tenta di capire chi fosse l'obiettivo del mancato agguato. La città è da tempo vittima di una guerra di camorra che si combatte a colpi di arma da fuoco.

Spesso le armi sono usate a scopo intimidatorio, altre volte per ammazzare, come è accaduto lo scorso 8 febbraio, quando a corso Umberto I è stato ucciso un 24enne della vicina Castellammare di Stabia.

Mentre rimbalzano davanti agli occhi le immagini di un raid di due anni fa in una pizzeria nel quartiere di Pianura a Napoli dove i banditi fecero irruzione armati nel locale dove c'era anche un bambino e spararono colpi di pistola a scopo intimidatorio.

SDA